ВПЛ и жители прифронтовых областей получат до 12 300 гривен: какие условия

Люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители пяти украинских регионов, пострадавших от боевых действий, могут оформить денежную помощь на предметы первой необходимости. Новую программу запустил благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с партнерами при непосредственном финансировании со стороны правительства США.

Кто именно имеет право на выплаты, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию благотворителей.

На данный момент известен перечень критериев, по которым предоставляется помощь. В частности, подать заявку могут:

украинцы, проживающие не далее 50 км от линии фронта или государственной границы с Россией;

люди, чей доход не превышает 8 422 грн на одного человека;

переселенцы.

В отношении последних действуют определенные условия получения выплат. В первую очередь помощь будет оказана ВПЛ, которые:

уехали из-за обстрелов или угрозы жизни;

переехали от 45 дней до 6 месяцев назад;

живут более чем в 50 км от линии фронта или государственной границы с РФ

Где работает новая программа

В настоящее время пункты регистрации и мобильные бригады фонда принимают заявки в пяти областях:

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Днепропетровской;

Харьковской;

Запорожской;

Сумской;

Одесской областях.

Какие суммы могут выплачиваться

Размер помощи зависит от жизненной ситуации.

Для людей, проживающих вблизи фронта или границы, — 1 800 грн в месяц. Всего можно получить 10 800 грн за шесть месяцев.

Для тех, кто эвакуировался из-за боевых действий или обязательной эвакуации — 4 100 грн в месяц. Общая сумма составляет 12 300 грн за три месяца.

Для семей, чье жилье повреждено или разрушено в результате обстрелов, или если пострадали члены семьи, также предусмотрено 4 100 грн в месяц, или 12 300 грн за три месяца.

Деньги выплачиваются единовременно сразу за весь период поддержки. Средства поступают на личный банковский счет заявителя. Обычно выплата поступает через 4–6 недель после регистрации.

Как отбирают участников

Одного лишь соответствия основным критериям недостаточно. При отборе дополнительно учитываются:

уровень доходов;

наличие инвалидности или тяжелых заболеваний;

состав семьи;

количество детей;

возраст членов семьи;

близость к зоне боевых действий;

статус переселенца;

уровень материальных трудностей.

Организаторы подчеркивают, что даже соответствие нескольким критериям не гарантирует получение помощи.

Какие документы необходимы

Для регистрации необходимо подготовить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (идентификационный код) всех членов семьи;

личный гривневый счет (IBAN) в любом украинском банке;

документы, подтверждающие состав семьи и наличие оснований для получения помощи.

Важно, чтобы счет был открыт именно на имя заявителя. Для выплат не подходят карты программ "еПоддержка", "еМалятко", "еВосстановление", "Дія.Картка" и "Национальный кэшбэк".

Как подать заявку

Сначала проводится предварительная проверка соответствия условиям программы. После этого семьи, которые могут принять участие, получают приглашение на регистрацию.

В день оформления все члены домохозяйства должны явиться лично. Если человек не может прибыть по состоянию здоровья, при необходимости может быть организован выезд мобильной группы.

Узнать адреса пунктов регистрации и график их работы можно через чат-бот "Денежная помощь от правительства США".

За дополнительной информацией обращайтесь на горячую линию 0 800 750 104 (в будние дни с 09:00 до 18:00) или пишите на электронную почту: cash.assistance@r2p.org.ua.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители нескольких общин Николаевской области и переселенцы могут оформить помощь от "Каритас" в размере 1 800 гривен в течение шести месяцев. Выплаты будут предоставлены уязвимым семьям для покрытия базовых расходов. Оформление помощи будет происходить через представителей фонда в общинах при наличии необходимых документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе и области ВПЛ и местные жители могут присоединиться к проекту REMARKET и бесплатно пройти профессиональное обучение. Они смогут освоить востребованные специальности — от швейного дела и хлебопечения до пчеловодства и строительных специальностей.