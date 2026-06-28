563 евро взрослым и до 471 евро детям: какие выплаты получат украинцы в Германии в июле

Люди на улице, деньги в евро. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле украинцы в Германии продолжат получать социальные выплаты, но государственная поддержка может несколько измениться. Известно, что помощь будет в большей степени ориентирована на поиск работы, а размер выплат для некоторых украинцев может зависеть от статуса и даты прибытия.

Сколько Германия готова платить украинцам, имеющим временную защиту, рассказывает Новини.LIVE.

Основная помощь взрослым: сколько будут платить

Размеры базовых выплат в июле останутся без изменений:

563 евро — одиноким людям и одиноким родителям;

506 евро — каждому из супругов или партнеров;

451 евро — молодежи до 25 лет, проживающей вместе с родителями.

Также сохраняется медицинское страхование, а также компенсация расходов на аренду жилья и отопление.

Выплаты за июль должны поступить 30 июня, ведь в Германии социальную помощь перечисляют авансом.

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Кто может получить меньше

В Германии планируются изменения в системе социальной поддержки. Если новые правила будут приняты, выплаты будут привязаны к дате прибытия человека в Германию.

Украинцы, въехавшие до 1 апреля 2025 года, останутся в системе Bürgergeld и будут получать полные выплаты.

Тем, кто прибыл после 1 апреля, после принятия закона будут платить как лицам, ищущим убежища (AsylbLG). Одинокому человеку дадут 455 евро в месяц, а супружеской паре — по 409 евро.

Какие выплаты предусмотрены для детей

Украинские семьи с детьми и в дальнейшем могут получать несколько видов денежной помощи.

Социальная помощь на детей составляет:

471 евро — для детей 14–17 лет;

390 евро — для детей 6–13 лет;

357 евро — для детей до 6 лет.

Кроме того, сохраняются:

Kindergeld — по 259 евро на каждого ребенка;

Kinderzuschlag — доплата работающим родителям до 297 евро на ребенка;

государственные алименты — от 227 до 394 евро, если один из родителей не платит алименты.

Помощь школьникам и молодым родителям

Дети могут рассчитывать на оплату школьных принадлежностей, питания, экскурсий и кружков.

Беременные могут претендовать примерно на 95 евро ежемесячно, а также на единовременную выплату от 500 до 1000 евро на приобретение вещей для новорождённого.

После рождения ребенка можно оформить Elterngeld — минимум 300 евро в месяц.

Выплаты для работающих

Украинцам, официально работавшим в Германии, доступна отдельная финансовая поддержка.

В частности:

пособие по безработице (ALG I) — 60 % прежней зарплаты или 67 %, если есть дети;

субсидия на аренду жилья (Wohngeld) — если доходов недостаточно для оплаты жилья.

Но обратите внимание, что получать одновременно социальную помощь и Wohngeld нельзя.

Помощь людям, нуждающимся в уходе

Лица с подтвержденной потребностью в постоянном уходе могут получать Pflegegeld. Им выплачивают от 347 до 990 евро в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить гранты до 274 тысяч гривен от благотворителей на открытие или развитие собственного дела. Готовы помочь как тем, кто только планирует открыть бизнес, так и действующим предпринимателям. Подать заявку можно до 14 июля после прохождения определенных условий отбора.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине продолжается регистрация на различные программы подготовки к отопительному сезону. В частности, жителям нескольких общин предоставляют денежную помощь на закупку дров, угля или других видов твёрдого топлива, чтобы поддержать наиболее уязвимых украинцев зимой.