Біженців у Британії можуть змусити повернути соцвиплати: чи торкнуться нові правила українців

Біженці, фунти стерлінгів. Фото: Новини.LIVE, Depositphotos. Колаж: Новини.LIVE

У Великій Британії запропонували змінити правила для біженців. Частину з них можуть змусити повернути соціальні виплати. Водночас більшості українців, які перебувають у країні за спеціальними програмами, ці зміни не стосуватимуться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ВВС.

Чому хочуть стягувати гроші

За даними британського уряду, лише у 2025 році на підтримку шукачів притулку було витрачено близько 4 млрд фунтів стерлінгів.

Держава оплачує їм житло, а також надає щотижневі виплати на повсякденні витрати. Через значні бюджетні витрати уряд вирішив переглянути допомогу біженцям.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила: щойно люди працевлаштовуються, вони мають поступово компенсувати державі гроші.

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Що пропонує законопроєкт

Відомо, що біженців, які отримали право на роботу та хочуть залишитися у Великій Британії назовсім, можуть змусити сплачувати солідну фіксовану суму. Попередньо йдеться про платіж у розмірі біля 10 000 фунтів стерлінгів, що за нинішнім курсом перевищує 13 000 американських доларів.

Крім того, люди, яким відмовили у наданні притулку, повинні будуть повністю повернути кошти, які держава витратила на їхнє утримання, якщо в майбутньому захочуть знову в'їхати до Великої Британії.

Втім, остаточні умови ще не затверджені. Британське МВС поки не визначило ні рівень доходу, з якого почнуть стягувати гроші, ні розмір щомісячних платежів.

Чи всі підтримують зміни

У британській Раді у справах біженців розкритикували законопроєкт. Там наголошують, що більшість шукачів притулку взагалі не мають права працювати, поки їхні документи перебувають на розгляді. Через це багатьом буде складно або навіть неможливо повернути такі кошти.

За даними Migration Observatory, протягом першого року після отримання статусу лише близько чверті біженців знаходять роботу, а навіть через кілька років далеко не всі мають стабільний дохід.

Чи зачеплять нові правила українців

Більшість українців не відчують змін. У документі громадяни України окремо не згадуються, оскільки майже всі українці перебувають в країні за спеціальними державними програмами:

Homes for Ukraine;

Ukraine Family Scheme;

Ukraine Extension Scheme.

Учасники цих програм одразу після прибуття отримують право на проживання, роботу та доступ до медичних послуг.

Тому нові правила можуть стосуватися лише тих небагатьох українців, які не скористалися спеціальними програмами та подавали заяву на отримання класичного статусу біженця або політичного притулку на загальних підставах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці, які живуть біля фронту або виїхали через бойові дії, можуть отримати допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Виплати залежать від ситуації — від 1 800 до 4 100 гривень, загальна сума може сягати 12 300 гривень. Заявки приймають у п'яти областях.

Також Новини.LIVE писали, що в липні українці в Німеччині продовжать отримуватимуть соціальну підтримку, однак для частини людей правила можуть змінитися. Розмір виплат залежатиме від статусу та дати приїзду до країни. Ті, хто вже перебуває у системі Bürgergeld, зможуть і надалі отримувати базову допомогу, а для новоприбулих суми можуть бути нижчими.