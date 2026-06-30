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Новые выплаты людям с инвалидностью и пенсионерам: как получить

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 11:00
Выплаты людям с инвалидностью и пенсионерам: где оказывают финансовую помощь
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В одной из областей Украины началась регистрация для участия в программе сельскохозяйственной помощи "Экстренная поддержка продовольственного производства" для уязвимых категорий граждан, в частности людей с инвалидностью и пенсионеров. Участники программы смогут использовать выплаты на первоочередные нужды, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур, скота и птицы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на фонд "Ассоциация демократического развития".

Кому и где доступна денежная помощь летом

По информации организаторов, при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF) жители двух громад Черниговской области, ведущие натуральное хозяйство для собственного потребления, смогут получить денежную помощь.

Речь идет о населенных пунктах в зоне 20–50 км от линии фронта или границы следующих территориальных громад региона:

  • Новгород-Северская громада;
  • Городнянская громада.

Получить помощь смогут граждане, относящиеся к одной из категорий уязвимости. Выплаты будут доступны:

Читайте также:
  1. Семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью;
  2. Домохозяйствам с людьми в возрасте от 60 лет, не имеющим права на пенсию из-за отсутствия стажа, документов или по другим причинам;
  3. Семьям, в составе которых есть лица с тяжелыми, хроническими или другими заболеваниями;
  4. Домохозяйствам, ухаживающим за детьми, людьми с инвалидностью или больными;
  5. Семьям, ведущим хозяйство для собственного потребления;
  6. Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  7. Малообеспеченным семьям, испытывающим трудности с получением социальной поддержки.

Обязательными условиями для участия в программе являются соблюдение следующих требований:

  • фактическое проживание в одной из громад;
  • ведение хозяйства;
  • доход не превышает 8 400 грн на человека в месяц;
  • наличие критерия уязвимости.

Как подать заявку на выплаты и другие нюансы

Обратиться за выплатами по программе сельскохозяйственной поддержки можно, подав специальную заявку. Некоторые домохозяйства могут сделать это по телефону или обратиться за поддержкой в офис старосты или Центр предоставления административных услуг.

"Подача заявки не гарантирует получение помощи. Отбор участников будет осуществляться в соответствии с критериями программы и после проверки всей предоставленной информации", — добавили организаторы.

Средства можно будет использовать на следующие нужды:

  • покупку кормов для скота и птицы;
  • приобретение инструментов, инвентаря и оборудования;
  • покупку семян, удобрений, материалов для растениеводства;
  • прочие расходы на ведение хозяйства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ряде громад одного из регионов можно зарегистрироваться на получение помощи от Каритас в виде ежемесячных выплат в размере 1 800 грн. Такой вид финансовой поддержки предоставляется семьям, пострадавшим от войны.

Также Новини.LIVE сообщали о возможности участия в проекте REMARKET, который при совместном финансировании позволит получить новую профессию или повысить квалификацию. В частности, укрепить свои позиции на рынке труда могут внутренние переселенцы и люди, которые после переезда из-за войны вернулись на прежние адреса проживания.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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