Цены на борщ в 2024 году — в Украине тарелка блюда подорожала вдвое

Борщ в миске. Фото: konkurent.ua

В Украине популярное национальное блюдо "борщ" ежегодно становится все более дорогим удовольствием. Поскольку за последние годы подорожали основные ингредиенты, так называемый "Индекс Борща" вырос вдвое.

Об этом сообщает Poster.

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Согласно анализу, если в 2020 году тарелка борща в заведениях Украины стоила 55 грн, то в 2024-м — 110 грн.

В разных регионах стоимость национального украинского блюда в заведениях стоит по-разному.

Графика. Источник: Poster

В частности, дороже всего тарелка борща стоит в заведениях Николаевской области — 130 грн и Херсонской — 129 грн. Далее следуют Харьковская область — 120 грн и Киев — 110 грн.

Самая низкая стоимость в Тернопольской области — 60 грн и Сумской — 65 грн.

Графика. Источник: Poster

В общей сложности за пять лет клиенты Poster продали более пяти миллионов порций борща.

Графика. Источник: Poster

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке осенью 2024 года помидоры побили семилетний рекорд по стоимости. Это связывается с уменьшением сбора овощей на фоне прохладной погоды.

Также мы писали, что, несмотря на сбор нового урожая, цены на овощи на рынках и в супермаркетах набирают обороты. Особенно ощутимо прибавила в стоимости картофель.