Цены на борщ в 2024 году — в Украине тарелка блюда подорожала вдвое

Борщ в Украине стал дорогим удовольствием — где самые высокие цены
В Украине популярное национальное блюдо "борщ" ежегодно становится все более дорогим удовольствием. Поскольку за последние годы подорожали основные ингредиенты, так называемый "Индекс Борща" вырос вдвое.
Об этом сообщает Poster.
Как изменилась цена на борщ в Украине
Согласно анализу, если в 2020 году тарелка борща в заведениях Украины стоила 55 грн, то в 2024-м — 110 грн.
В разных регионах стоимость национального украинского блюда в заведениях стоит по-разному.
В частности, дороже всего тарелка борща стоит в заведениях Николаевской области — 130 грн и Херсонской — 129 грн. Далее следуют Харьковская область — 120 грн и Киев — 110 грн.
Самая низкая стоимость в Тернопольской области — 60 грн и Сумской — 65 грн.
В общей сложности за пять лет клиенты Poster продали более пяти миллионов порций борща.
Что еще стоит знать
Напомним, на рынке осенью 2024 года помидоры побили семилетний рекорд по стоимости. Это связывается с уменьшением сбора овощей на фоне прохладной погоды.
Также мы писали, что, несмотря на сбор нового урожая, цены на овощи на рынках и в супермаркетах набирают обороты. Особенно ощутимо прибавила в стоимости картофель.
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