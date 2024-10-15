В осінньо-зимовий період через неврожай та зменшення кормової бази в Україні зростуть ціни на продукти

Людина, яка тримає зібраний врожай овочів. Фото: Pinterest

Протягом осінньо-зимового періоду в Україні можуть помітно подорожчати популярні види продуктів. Це стосується курятини, овочів, молочної групи товарів, а також яєць.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, інформує Медіацентр Україна.

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На скільки подорожчають продукти в Україні

За словами експерта, ціна на ці товари може збільшитись на рівень 10-15%. Він пояснив, що постраждає передусім овочева група.

Молочні продукти додадуть у вартості через те, що в холодний період часу корови дають менше молока. Крім того, в Україні зменшення кількості врожаю, тієї ж кормової бази, тієї ж кукурудзи, яка піднялася в ціні, відповідно заготівля кормів буде дорожчати, відтак буде реалізуватися на ринки значно дорожче.

"Я думаю, що в середньому протягом цього осінньо-зимового періоду часу, а ми вже бачимо, що частка підняття ціни на молочну продукцію відбулася в серпні плюс 5%, плюс 3-5% відбулися в вересні, і думаю така стабільна ситуація буде, можливо, навіть до лютого місяця супроводжуватися. Та ж ситуація може відбуватися і з яйцями, з м’ясом курятини відповідно", — зазначив Денис Марчук.

Нагадаємо, у вересні споживча інфляція в Україні прискорилася до 1,7%. Від початку року ціни підвищилися на 6,5%.

Ми також писали, що в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.