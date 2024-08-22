Цены на хлеб вырастут — пекари жалуются на большие проблемы в отрасли

Мука в Украине подорожала на 50% — что будет с ценами на хлеб
В Украине пекари готовятся либо повышать цены на хлебобулочную продукцию, либо закрывать производство. Главными причинами назревания такого сложного выбора называют подорожание сырья, электроэнергии и других составляющих.
Об этом сообщает BBC News Украина.
Проблемы хлебопекарной отрасли
Как заявил директор компании "Киевхлеб", глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, основной причиной будущего подорожания хлеба является стремительный рост цен на муку, доля которой — 40% себестоимости продукции.
Только за последние несколько месяцев стоимость подскочила на 50%. Также направляются вверх другие составляющие хлеба.
По его словам, в апреле пекари покупали муку по 10 тыс. за тонну, а ныне по 15 тыс. за тонну.
"До ноября ожидается 16-16,2 тысячи", — прогнозирует глава Всеукраинской ассоциации пекарей.
Из-за дефицита кадров предприятия вынуждены повышать зарплаты, что тоже в итоге отражается на конечной цене хлебобулочной продукции. Отрицательно влияет подорожание электроэнергии.
Новым ударом по ценам на хлеб станет повышение акцизов на горючее с сентября текущего года, ведь подорожает доставка продукции от предприятий в магазины.
В связи с этим, ожидается, что стоимость хлеба может прибавить в цене 15-20%, иначе — хлебозаводы ждет прекращение деятельности. Уже сейчас многие предприятия на грани остановки и переходят на работу в одну смену.
"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом", — добавил Дудченко.
Что еще стоит знать
Напомним, во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.
Также мы писали, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.
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