Цены на хлеб вырастут — пекари жалуются на большие проблемы в отрасли

Хлеб в руках. Фото: smachno.ua

В Украине пекари готовятся либо повышать цены на хлебобулочную продукцию, либо закрывать производство. Главными причинами назревания такого сложного выбора называют подорожание сырья, электроэнергии и других составляющих.

Об этом сообщает BBC News Украина.

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Как заявил директор компании "Киевхлеб", глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, основной причиной будущего подорожания хлеба является стремительный рост цен на муку, доля которой — 40% себестоимости продукции.

Только за последние несколько месяцев стоимость подскочила на 50%. Также направляются вверх другие составляющие хлеба.

По его словам, в апреле пекари покупали муку по 10 тыс. за тонну, а ныне по 15 тыс. за тонну.

"До ноября ожидается 16-16,2 тысячи", — прогнозирует глава Всеукраинской ассоциации пекарей.

Из-за дефицита кадров предприятия вынуждены повышать зарплаты, что тоже в итоге отражается на конечной цене хлебобулочной продукции. Отрицательно влияет подорожание электроэнергии.

Новым ударом по ценам на хлеб станет повышение акцизов на горючее с сентября текущего года, ведь подорожает доставка продукции от предприятий в магазины.

В связи с этим, ожидается, что стоимость хлеба может прибавить в цене 15-20%, иначе — хлебозаводы ждет прекращение деятельности. Уже сейчас многие предприятия на грани остановки и переходят на работу в одну смену.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом", — добавил Дудченко.

Что еще стоит знать

Напомним, во Всеукраинском аграрном совете прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.

Также мы писали, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.