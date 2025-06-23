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Главная Финансы Долги за распределение газа — украинцам сказали, почему возникают

Долги за распределение газа — украинцам сказали, почему возникают

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 13:35
Оплату за распределение газа могут не засчитать — как украинцам избежать долгов
Человек держит в руке квитанцию для оплаты коммуналки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти В чем проблема О чем еще стоит знать

У украинцев иногда бывают случаи, когда они платят за распределение газа, но в итоге их средства не зачисляются. Все потому, что многие потребители допускают одну и ту же ошибку.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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В чем проблема

Как пояснили в столичном филиале "Газмереж", проблема чаще всего возникает в том случае, если потребитель не укажет номер лицевого счета. Тогда платеж идентифицируется как "невыясненный", а в личном кабинете будет накапливаться долг.

Специалисты рассказали, что делать потребителям, которые обнаружили, что их оплата не зачислилась. Так, им нужно:

  • написать заявление о зачислении оплаты по лицевому счету. В заявлении надо написать адрес домовладения, фамилию, имя и отчество владельца. Также важно указать лицевой счет, который начинается на 0800;
  • к заявлению надо прикрепить копию квитанции об оплате, копию паспорта и идентификационного кода. Пакет документов советуют отправлять на адрес вашего филиала "Газмереж" или отдать персональному менеджеру в ближайшем центре обслуживания клиентов.

О чем еще стоит знать

На газовом рынке в Украине цена за тысячу кубометров "голубого топлива" с НДС 18 июня выросла до 31,5 тыс. гривен. Это самый высокий показатель с ноября 2022 года.

Важно, что стремительный скачок цен зафиксирован в коммерческом сегменте рынка. Тарифы для населения и производителей тепла пока не меняются.

Ранее мы рассказывали, изменятся ли тарифы на газ с 1 сентября. Сейчас большинство украинцев платят за потребленный ресурс по 7,96 грн/кубометр. Узнавайте также, как платить меньше за коммунальные услуги, если в доме или квартире никто не проживает.

коммунальные услуги деньги газ оплата квитанция
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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