Оплату за розподіл газу можуть не зарахувати — як українцям уникнути боргів

Людина тримає у руці квитанцію для сплати комуналки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українців іноді трапляються випадки, коли вони сплачують за розподіл газу, але у підсумку їхні кошти не зараховуються. Усе тому, що багато споживачів припускаються однієї й тієї ж помилки.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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У чому проблема

Як пояснили у столичній філії "Газмереж", проблема найчастіше виникає у тому разі, якщо споживач не зазначить номер особового рахунку. Тоді платіж ідентифікується як "нез’ясований", а в особистому кабінеті буде накопичуватися борг.

Фахівці розповіли, що робити споживачам, які виявили, що їхня оплата не зарахувалася. Так, їм потрібно:

написати заяву про зарахування оплати за особовим рахунком. У заяві треба написати адресу домоволодіння, прізвище, ім’я та по батькові власника. Також важливо вказати особовий рахунок, який починається на 0800;

до заяви треба прикріпити копію квитанції про оплату, копію паспорта та ідентифікаційного коду. Пакет документів радять надсилати на адресу вашої філії "Газмереж" або віддати персональному менеджеру в найближчому центрі обслуговування клієнтів.

Про що ще варто знати

На газовому ринку в Україні ціна за тисячу кубометрів "блакитного палива" з ПДВ 18 червня зросла до 31,5 тис. гривень. Це найвищий показник з листопада 2022 року.

Важливо, що стрімкий стрибок цін зафіксовано у комерційному сегменті ринку. Тарифи для населення та виробників тепла наразі не змінюються.

Раніше ми розповідали, чи зміняться тарифи на газ з 1 вересня. Наразі більшість українців платять за спожитий ресурс по 7,96 грн/кубометр. Дізнавайтесь також, як платити менше за комунальні послуги, якщо у будинку чи квартирі ніхто не проживає.