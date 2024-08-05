Коммунальные услуги и долги – эксперты оценили, насколько ситуация критическая

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы накапливают долги за жилищно-коммунальные услуги. По информации OpenDataBot, за последние два года войны показатель подскочил на 37%.

О том, что ждет должников, рассказали эксперты для NRKU.

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Проблема роста долгов за услуги ЖКХ

По словам директора аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, озвученный аналитиками объем долгов приблизительный, поскольку OpenDataBot собирает информацию о должниках, в отношении которых открыты судебные дела о взыскании долгов.

Эксперт считает, что задолженность будет расти, однако делать трагедию из этого не стоит, ведь большинство граждан очень дисциплинированы и не любят накапливать долги.

"Уровень платежей по итогам года всегда составлял где-то 94-96%. В последние годы исторически так сложилось, что задолженность в отопительный сезон росла, а затем летом постепенно погашалась. Платежки были очень большие, действенных санкций не было и потому люди платили часть, а потом продолжали летом платить за отопление, погашая свою задолженность", — подчеркнул эксперт.

Другие данные, распространенные Киевтеплокоммунэнерго, свидетельствуют о том, что за предыдущий отопительный сезон только 10% потребителей не заплатили ни копейки. В таких случаях коммунальная организация имеет право применять механизмы взыскания долга.

До войны, в 2021 году, общий объем задолженности за все услуги ЖКХ составлял 82 млрд грн. Эксперт отметил, что речь идет о сумме начислений за срок в три месяца.

По данным Opendatabot, сейчас насчитывается 701 тыс. производств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. За время войны показатель вырос более чем на четверть.

Для сравнения, по состоянию на февраль 2022-го в реестре насчитывалось около 512 тыс. производств в связи с неуплатой коммуналки, в конце 2023-го — 659,6 тыс. долгов. За последние полгода количество выросло на 6,3%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк обновил оценку возможного дефицита электроэнергии на ближайшие годы из-за подтверждения рисков потерь энергетической инфраструктуры во втором квартале этого года. Нехватка ресурса возможна до 2027 года.

Также мы писали, что в скором времени ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) в связи со сложным состоянием в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.