Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Долги за коммуналку выросли на 37% — что ждет украинцев arrow

Долги за коммуналку выросли на 37% — что ждет украинцев

5 августа 2024 10:16
Ксения Симонова - Редактор
Коммунальные услуги и долги – эксперты оценили, насколько ситуация критическая
Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы накапливают долги за жилищно-коммунальные услуги. По информации OpenDataBot, за последние два года войны показатель подскочил на 37%.

О том, что ждет должников, рассказали эксперты для NRKU.

Читайте также:

Проблема роста долгов за услуги ЖКХ

По словам директора аналитическо-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, озвученный аналитиками объем долгов приблизительный, поскольку OpenDataBot собирает информацию о должниках, в отношении которых открыты судебные дела о взыскании долгов.

Эксперт считает, что задолженность будет расти, однако делать трагедию из этого не стоит, ведь большинство граждан очень дисциплинированы и не любят накапливать долги.

"Уровень платежей по итогам года всегда составлял где-то 94-96%. В последние годы исторически так сложилось, что задолженность в отопительный сезон росла, а затем летом постепенно погашалась. Платежки были очень большие, действенных санкций не было и потому люди платили часть, а потом продолжали летом платить за отопление, погашая свою задолженность", — подчеркнул эксперт.

Другие данные, распространенные Киевтеплокоммунэнерго, свидетельствуют о том, что за предыдущий отопительный сезон только 10% потребителей не заплатили ни копейки. В таких случаях коммунальная организация имеет право применять механизмы взыскания долга.

До войны, в 2021 году, общий объем задолженности за все услуги ЖКХ составлял 82 млрд грн. Эксперт отметил, что речь идет о сумме начислений за срок в три месяца.

По данным Opendatabot, сейчас насчитывается 701 тыс. производств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. За время войны показатель вырос более чем на четверть.

Для сравнения, по состоянию на февраль 2022-го в реестре насчитывалось около 512 тыс. производств в связи с неуплатой коммуналки, в конце 2023-го — 659,6 тыс. долгов. За последние полгода количество выросло на 6,3%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк обновил оценку возможного дефицита электроэнергии на ближайшие годы из-за подтверждения рисков потерь энергетической инфраструктуры во втором квартале этого года. Нехватка ресурса возможна до 2027 года.

Также мы писали, что в скором времени ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) в связи со сложным состоянием в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.

коммунальные услуги ЖКХ долги газ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:25 Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта

11:24 Пробки на КПП и выезд заграницу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

11:20 В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

11:18 В Украине разоблачили масштабную сеть ФСБ, которая готовила удары России по шести областям

11:17 Повестка по почте — при каких условиях она будет считаться врученной

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

11:09 Усс призналась, почему ее удивил выход в четвертьфинал Олимпийских игр

11:00 Денежная помощь от Depaul — украинцы могут получить 10,8 тыс. грн

10:53 Поджоги не прекращаются — в Одессе снова горел автомобиль

10:46 Армия России нанесла удары по Сумской области — какое оружие использовали оккупанты

11:25 Курс биткоина рекордно упал с 2021 года — сколько стоит криптовалюта

11:24 Пробки на КПП и выезд заграницу — ситуация на трассе Одесса — Рени сегодня

11:20 В Киеве мужчина начал конфликт с незнакомцами и украл деньги — что известно

11:18 В Украине разоблачили масштабную сеть ФСБ, которая готовила удары России по шести областям

11:17 Повестка по почте — при каких условиях она будет считаться врученной

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:09 Усс призналась, почему ее удивил выход в четвертьфинал Олимпийских игр

11:00 Денежная помощь от Depaul — украинцы могут получить 10,8 тыс. грн

10:53 Поджоги не прекращаются — в Одессе снова горел автомобиль

10:46 Армия России нанесла удары по Сумской области — какое оружие использовали оккупанты

10:32 Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине