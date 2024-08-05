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Борги за комуналку зросли на 37% — що чекає українців

5 серпня 2024 10:16
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні послуги та борги — експерти оцінили, наскільки ситуація критична
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці накопичують борги за житлово-комунальні послуги. За інформацією OpenDataBot, за останні два роки війни показник підскочив на 37%.

Про те, що чекає на боржників, розповіли експерти для NRKU.

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Проблема зростання боргів за послуги ЖКГ

За словами директора аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, озвучений аналітиками обсяг боргів є приблизним, оскільки OpenDataBot збирає інформацію про боржників щодо яких відкриті судові справи про стягнення боргів.

Експерт вважає, що заборгованість зростатиме, однак робити трагедію з цього не варто, адже більшість громадян дуже дисципліновані і не люблять накопичувати борги.

"Рівень платежів за підсумками року завжди становив десь 94-96%. Останніми роками історично так склалося, що заборгованість в опалювальний сезон зростала, а потім влітку поступово погашалася. Платіжки були дуже великі, дієвих санкцій не було і тому люди платили частину, а потім продовжували влітку платити за опалення, погашаючи свою заборгованість", — наголосив експерт.

Інші дані, поширені Київтеплокомуненерго, свідчать про те, що за попередній опалювальний сезон лише 10% споживачів не заплатили ані копійки. У таких випадках комунальна організація має право застосувати механізми стягнення боргу.

До війни, у 2021 році, загальний обсяг заборгованості за всі послуги ЖКГ становив 82 млрд грн. Експерт зауважив, що йдеться про суму нарахувань за термін у три місяці.

За даними Opendatabot, зараз налічується 701 тис. проваджень щодо стягнення заборгованості за послуги ЖКГ. За час війни показник зріс більш ніж на чверть.

Для порівняння, станом на лютий 2022-го у реєстрі налічувалося близько 512 тис. проваджень у зв'язку з несплатою комуналки, наприкінці 2023-го — 659,6 тис. боргів. За останні пів року кількість зросла на 6,3%.

Що ще варто знати

Нагадаємо,  Національний банк оновив оцінку можливого дефіциту електроенергії на найближчі роки через підтвердження ризиків втрат енергетичної інфраструктури у другому кварталі цього року. Нестача ресурсу можлива до 2027 року.

Також ми писали, що скоро очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) у зв'язку зі складним станом в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.

комунальні послуги ЖКГ борги газ

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11:35 Холіфілд назвав Усика єдиним боксером, кого йому було б складно перемогти

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