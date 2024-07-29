Якими будуть тарифи на електроенергію для українців з 1 серпня 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У серпні українці можуть не переживати щодо підвищення тарифів на електроенергію. В останній місяць літа вартість цих послуг в Україні не підвищуватимуть.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на електроенергію з 1 серпня.

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З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення зріс з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год і діятиме до кінця квітня 2025 року.

Таким чином, у серпні 2024 року вартість електроенергії становитиме 4,32 грн/кВт-год.

Для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які мешкають у житлових будинках з електроопалювальними установками, з 1 жовтня по 1 березня при споживанні до 2000 кВт на місяць тариф буде 2,64 грн/кВт-год, а за перевищення цього обсягу — 4,32 грн/ кВт-год. З 1 травня до 30 вересня тариф 4,32 грн/кВт-год застосовуватиметься до всього обсягу споживання.

Крім того, у серпні 2024 року "нічний" тариф за наявності двозонного лічильника становитиме 2,16 грн/кВт-год. Встановивши двозонний лічильник можна оплачувати електроенергію з 23:00 до 07:00 за половину стандартного тарифу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, в якій українці просили скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав низку розпоряджень.

Також ми писали, що у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.