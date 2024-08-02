Відключення електрики в Україні — НБУ прогнозує дефіцит до 2027 року

Працівник енергосфери. Фото: NPC Ukrenergo

Національний банк України (НБУ) оновив оцінку можливого дефіциту електроенергії на найближчі роки через підтвердження ризиків втрат енергетичної інфраструктури у другому кварталі цього року. Нестача ресурсу можлива до 2027 року.

Це випливає з "Інфляційного звіту" НБУ (липень-2024).

Читайте також:

Яким буде дефіцит електрики до 2027 року

У звіті зазначається, що атаки РФ по енергетичній інфраструктурі у 2024 році (генерації та передавальних потужностях) спровокували істотне збільшення втрат в енергетичній системі та довший час відключень електроенергії. Особливо постраждала від обстрілів маневрова генерація (ТЕС/ТЕС).

Тому суттєвий дефіцит виник уже в другому кварталі, а на початку третього поглибився через спекотну погоду та руйнування. Тоді як відновлення втрачених потужностей чи створення нових вимагає значного часу та фінансування.

З огляду на це, регулятор оновив прогноз на наступні роки щодо можливої нестачі енергоресурсу.

Так, згідно з новим прогнозом НБУ на 2024–2026 роки щодо дефіциту електроенергії, суттєво погіршені показники:

понад 7% — у 2024 році (згідно з попередньою оцінкою — 5%);

близько 8% — у 2025-му (за попередньою оцінкою — 4%);

близько 5% — у 2026-му (дефіциту не прогнозували).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у серпні українці можуть не хвилюватися щодо підвищення тарифів на електроенергію. В останній місяць літа вартість цих послуг в Україні не підвищуватимуть.

Також ми писали, що скоро очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) у зв'язку зі складним станом в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.