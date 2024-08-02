Тарифи в Україні переглянуть — стало відомо, коли зміняться ціни на газ та опалення

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (газ, опалення та гарячу воду) у зв'язку зі складним станом в енергетиці та держбюджеті. Національний банк у новому прогнозі окреслив терміни, коли почнеться коригування цін.

Такі розрахунки містяться в "Інфляційному звіті" (за липень 2024-го).

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Коли українцям чекати нових тарифів на послуги ЖКГ

Як йдеться у прогнозі, нових цін на комунальні послуги слід очікувати, ймовірно з 2025 року. При цьому, регулятор уточнює, що йдеться саме про поступове підвищення.

"Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", — зазначається у звіті.

У Нацбанку наголошують, що через невизначеність із термінами та рівнем зміни тарифів на послуги ЖКГ, насамперед енергетичних, є ризики для прогнозу інфляції.

Так, суттєве зростання вартості енергоносіїв для оперативного усунення дисбалансу в енергосфері стане джерелом інфляційного тиску, що вимагатиме значного збільшення субсидій для населення. Однак, НБУ вважає, що зволікання з переглядом тарифів до економічно обґрунтованих рівнів призводить до нижчого рівня інфляції, проте має негативний ефект на фінансовий стан державних енергетичних компаній що збільшуватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку, знижуватиме інвестиційний потенціал енергосфери. При цьому ціновий тиск лише буде відкладено на майбутнє.

"Мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання адміністративних цін. Проте їх поступове приведення до ринкових рівнів, яке згідно з припущеннями розпочнеться з 2025 року, стане вагомим проінфляційним чинником у 2025-2026 роках", — наголошується у прогнозі регулятора.

Замороження тарифів в Україні під час війни

Як відомо, фактично на початку війни в Україні влада запровадила мораторій на підвищення тарифів на три важливі комунальні послуги. А саме: природний газ, гарячу воду та опалення. Водночас, заборона не поширюється на електроенергію та холодну воду.

За час війни найбільше зріс тариф на електроенергію для населення, який уряд переглядав двічі:

з червня 2023-го — з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год;

з червня 2024-го — 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що відмова від розділу тарифів на розподіл за класами напруги є шкідливим і небезпечним рішенням для України. Він зазначив, що під час обговорення відповідного проєкту постанови не було жодних аргументів на підтримку цього рішення.

Раніше ми писали, що у серпні 2024 року тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними для більшості міст. Водночас, у квитанціях будуть вищі суми, з огляду на нові ціни на електроенергію, які діють з червня.