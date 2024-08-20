Долги за коммунальные услуги — кому грозит пеня и отключение услуг

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Потребителей за игнорирование счетов за жилищно-коммунальные услуги ждут пеня, штрафы, отключение услуг, а также взыскание задолженности через суд. Однако есть способ, как избежать развития такого негативного сценария.

Об этом рассказали специалисты в одном из водоканалов Киевской области.

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В 2024 году правительство отменило запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг, начисление штрафов и пени. Потребители должны стараться погасить долги, ведь лишение услуг будет неизбежным. При этом средства могут быть взысканы в принудительном судебном порядке, отмечают в водоканале.

"Напоминаем, что в этом году Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги", — сообщают специалисты.

Однако есть альтернативный способ избежать санкций. Он подходит для тех, у кого нет финансовой возможности сразу рассчитаться за долги.

Речь идет об оформлении договора о реструктуризации. Благодаря этому ни пеня, ни штрафы не будут начисляться. Это также обезопасит от отключения услуг и даже позволит получить жилищную субсидию.

Так, реструктуризация позволяет "разбить" сумму долга на несколько частей, которые будут посильны для ежемесячной оплаты.

Накопление долгов за коммуналку

Ранее коммунальщики сообщали, что задолженность по Киевскому региону продолжает расти. В частности, по данным "Киевтеплоэнерго", за отопительный сезон 2023/2024 долг в столице повысился на 800 млн гривен или на 13%.

При этом львиная доля долга, а именно 4,5 млрд гривен, приходится на 16% от общей численности клиентов "Киевтеплоэнерго", которых около одного миллиона.

Киевлянам, которые копят долги и не заключают договор рассрочки, начисляют пеню. Должники есть даже в элитных районах, имеющих несколько дорогих квартир. В частности, в Печерском районе насчитывается 247 человек. У каждого из них есть задолженность за потребленную горячую воду и отопление, что превышает 25 тыс. гривен.

Список должников. Источник: Киевтеплоэнерго

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за годы войны больше всего жилищно-коммунальных услуг подорожала электроэнергия в связи с потребностью в дополнительных средствах на ремонт объектов энергоинфраструктуры. Многим гражданам новый тариф ударил по карману, однако есть возможность платить вдвое меньше.

Ранее мы писали, что в Украине поспособствовать снижению стоимости электроэнергии в стране может запуск двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции за счет увеличения объема генерации. Также это станет залогом отсутствия блэкаутов.