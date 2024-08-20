Борги за комунальні послуги — кому загрожує пеня та відключення послуг

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На споживачів за ігнорування рахунків за житлово-комунальні послуги чекають пеня, штрафи, відключення послуг, а також стягнення заборгованої суми через суд. Проте є спосіб, як уникнути розвитку такого негативного сценарію.

Про це розповіли фахівці в одному з водоканалів Київської області.

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У 2024 році уряд скасував заборону на припинення надання комунальних послуг, нарахування штрафів та пені. Споживачі мають старатися погасити борги, адже позбавлення послуг буде неминучим. При цьому кошти можуть стягнути у примусовому судовому порядку, зазначають у водоканалі.

"Нагадуємо, що цьогоріч Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги", — повідомляють фахівці.

Проте є альтернативний спосіб уникнути санкцій. Він підходить для тих, у кого нема фінансової можливості одразу розрахуватися за борги.

Йдеться про оформлення договору про реструктуризацію. Завдяки цьому ані пеня, ані штрафи не будуть нараховуватися. Також це убезпечить від відключення послуг та навіть дозволить отримати житлову субсидію.

Так, реструктуризація надає змогу "розбити" суму боргу на кілька частин, які будуть посильні для щомісячної сплати.

Накопичення боргів за комуналку

Раніше комунальники повідомляли, що заборгованість у Київському регіоні продовжує зростати. Зокрема, за даними "Київтеплоенерго", за опалювальний сезон 2023/2024 борг у столиці підвищився на 800 млн гривень або на 13%.

При цьому левова частка боргу, а саме 4,5 млрд гривень, припадає на 16% від загальної чисельності клієнтів "Київтеплоенерго", яких близько одного мільйона.

Киянам, які накопичують борги та не укладають розстрочку, нараховують пеню. Боржники є навіть в елітних районах, які мають по кілька дорогих квартир. Зокрема, у Печерському районі налічується 247 таких осіб. У кожного з них має заборгованість за спожиту гарячу воду та опалення, що перевищує 25 тис. гривень.

Список боржників. Джерело: Київтеплоенерго

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за роки війни найбільше з житлово-комунальних послуг подорожчала електроенергія у зв'язку з потребою у додаткових коштах на ремонти об'єктів енергоінфраструктури. Багатьом громадянам новий тариф вдарив по кишені, проте є можливість платити удвічі менше.

Раніше ми писали, що в Україні посприяти зниженню вартості електричної енергії в країні може запуск двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції за рахунок збільшення обсягу генерації. Також це стане запорукою відсутності блекаутів.