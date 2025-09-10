Борги за третьою платіжкою за газ — навіщо і скільки мають платити українці у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Філії "Газмережі" у низці областей нагадують мешканцям багатоквартирних будинків про необхідність розрахунку за послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Оплата так званої "третьої платіжки" є не просто вимогою законодавства, а життєво необхідною складовою безпеки.

Необхідність техобслуговування та борги за послугу

Як розповідають у філіях, у 2023 році Міністерство енергетики запровадило обов’язкове технічне обслуговування будинків з метою підвищення рівня безпеки. Якщо мешканці отримають третю квитанцію за газ, це свідчить про те, що газорозподільна компанія здійснила техобслуговування газових мереж конкретного будинку.

Зокрема, у відповідний сервіс входить здійснення огляду, обстеження, виявлення недоліків, які загрожують працездатності систем газопостачання.

За інформацією Київської філії "Газмережі", ситуація доволі серйозна, адже в кожному будинку виявляють витоки газу. Так, в регіоні фахівці вже перевірили близько 4 тис. багатоповерхівок, з яких понад 1 тис. об'єктів — цього року.

"В середньому фахівці локалізовують 10 витоків газу у кожному будинку, що свідчить про важливість та необхідність технічного обслуговування", — зазначають у компанії.

Проте, попри важливість здійснення відповідних робіт фахівцями, громадяни накопичують заборгованість і за цим сервісом. Зокрема, лише за даними Миколаївської міської філії "Газмережі", минулого року клієнти заборгували 4 млн грн.

Що варто знати про здійснення разового платежу

За інформацією філій, жителі будинків, де провели техобслуговування газопроводів спільної власності, отримають разову платіжку. Вона не надходитиме на регулярній основі, як інші дві квитанції. Такий рахунок слід оплачувати лише кожні 3-5 років залежно від віку будинку:

якщо будівлі понад 25 років — один раз на три роки;

якщо будинку немає 25 років — один раз на п’ять років.

При цьому, чим більше квартир і чим менше протяжність комунікацій, тим дешевшим буде сервіс в розрахунку на одну квартиру. У 2025 році послуга мінімально коштує близько 100 грн, а максимально — понад 1 тис. грн (здебільшого у будівлях радянських часів, де мала кількість квартир).



Для отримання конкретної суми загальну вартість ділять на кількість домогосподарств у будинку.

Окрім паперової квитанції, громадяни можуть отримати й електронну — через особистий кабінет "Газмережі" у розділі "Додаткові послуги". Також можна здійснити онлайн-оплату через:

онлайн-банкінг Приват24 та Ощад;

каси Укрпошти;

каси банківських установ;

сервіси EasyPay.ua;

відсканувавши QR-код на квитанції.

