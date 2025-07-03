Ощадбанк назвал способы, как избежать долгов из-за комиссий — детали

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказывают о появлении задолженности по счетам, даже если ими не пользуются. Начисление сумм к оплате может происходить из-за подключения услуги SMS-информирования или обслуживания неактивного счета, и на такие случаи предусмотрены несколько вариантов действий.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин, где можно пообщаться с представителями банка.

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Накопление долгов на неактивных счетах Ощадбанка

Как рассказала клиентка банка, она не пользуется услугами банка, однако есть открытый счет, на который начисляют неуплаченные суммы комиссий за различные услуги. Она обратилась в банк за объяснением, предусмотрена ли возможность дистанционного закрытия счета, ведь не может физически прибыть в отделение.

"...можно ли онлайн закрыть счет в Ощадбанке? Денег и счета нет, а за СМС, которые приходят, надо платить, потому что в банке говорят, что, чтобы закрыть счет, надо приходить в банк физически, а сделать это физически невозможно. Была карта онлайн, сейчас ее закрыли, а счет не закрывают и капает долг...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Что стоит знать об условиях закрытия счетов в Ощадбанке

Для того, чтобы не накапливались долги из-за комиссий, в частности, за услугу SMS-информирования, ее можно отключить, обратившись в банк. Если начисляется плата за обслуживание неактивного счета, то его можно либо закрыть, либо осуществлять хотя бы одну финансовую операцию по карте в течение полугода.

Согласно правилам банка, для закрытия счета клиенты должны лично обратиться в отделение, где необходимо подать заявление, приложить документ, удостоверяющий личность, и саму банковскую карту. Если на счету есть долг, то его следует погасить.

В Ощадбанке не предусмотрена возможность дистанционного закрытия счета.

Если клиент находится за пределами страны или в другой области, и нет возможности прийти в отделение, то в таком случае можно оформить доверенность на другое лицо.

В частности, за рубежом это можно сделать в консульстве. После этого доверенное лицо беженца должно прийти в банковское отделение, подать соответствующее заявление и закрыть счет.

В то же время, если на карте нет задолженности и не происходит вообще никаких операций, то такие счета аннулируются в автоматическом режиме через три года.



Уточнить детали для тех, кто находится за границей, можно по следующим контактам:

0442478418;

через веб-звонок;

звонок через вайбер.

Для граждан, находящихся в Украине, рекомендуют позвонить с финансового номера в контакт-центр по номеру: 0800210800.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке во время перевыпуска карт с клиентов могут взыскать дополнительно 100 грн. Речь идет об услуге страхования, от которой можно отказаться.

Также мы писали, что в Ощадбанке предупредили о возможных трудностях с дистанционной актуализацией данных. Причиной является то, что такая услуга в приложении доступна только в тестовом режиме.