Ощадбанк назвал способы, как избежать долгов из-за комиссий — детали

Долги на картах Ощадбанка — почему накапливаются и как избежать
Клиенты государственного "Ощадбанка" рассказывают о появлении задолженности по счетам, даже если ими не пользуются. Начисление сумм к оплате может происходить из-за подключения услуги SMS-информирования или обслуживания неактивного счета, и на такие случаи предусмотрены несколько вариантов действий.
Об этом говорится в сообщении на портале Минфин, где можно пообщаться с представителями банка.
Накопление долгов на неактивных счетах Ощадбанка
Как рассказала клиентка банка, она не пользуется услугами банка, однако есть открытый счет, на который начисляют неуплаченные суммы комиссий за различные услуги. Она обратилась в банк за объяснением, предусмотрена ли возможность дистанционного закрытия счета, ведь не может физически прибыть в отделение.
"...можно ли онлайн закрыть счет в Ощадбанке? Денег и счета нет, а за СМС, которые приходят, надо платить, потому что в банке говорят, что, чтобы закрыть счет, надо приходить в банк физически, а сделать это физически невозможно. Была карта онлайн, сейчас ее закрыли, а счет не закрывают и капает долг...", — говорится в сообщении.
Что стоит знать об условиях закрытия счетов в Ощадбанке
Для того, чтобы не накапливались долги из-за комиссий, в частности, за услугу SMS-информирования, ее можно отключить, обратившись в банк. Если начисляется плата за обслуживание неактивного счета, то его можно либо закрыть, либо осуществлять хотя бы одну финансовую операцию по карте в течение полугода.
Согласно правилам банка, для закрытия счета клиенты должны лично обратиться в отделение, где необходимо подать заявление, приложить документ, удостоверяющий личность, и саму банковскую карту. Если на счету есть долг, то его следует погасить.
В Ощадбанке не предусмотрена возможность дистанционного закрытия счета.
Если клиент находится за пределами страны или в другой области, и нет возможности прийти в отделение, то в таком случае можно оформить доверенность на другое лицо.
В частности, за рубежом это можно сделать в консульстве. После этого доверенное лицо беженца должно прийти в банковское отделение, подать соответствующее заявление и закрыть счет.
В то же время, если на карте нет задолженности и не происходит вообще никаких операций, то такие счета аннулируются в автоматическом режиме через три года.
Уточнить детали для тех, кто находится за границей, можно по следующим контактам:
- 0442478418;
- через веб-звонок;
- звонок через вайбер.
Для граждан, находящихся в Украине, рекомендуют позвонить с финансового номера в контакт-центр по номеру: 0800210800.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке во время перевыпуска карт с клиентов могут взыскать дополнительно 100 грн. Речь идет об услуге страхования, от которой можно отказаться.
Также мы писали, что в Ощадбанке предупредили о возможных трудностях с дистанционной актуализацией данных. Причиной является то, что такая услуга в приложении доступна только в тестовом режиме.
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