Мошеннические списания кредитов — почему клиентов ПриватБанка заставляют платить долг

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" подал в суд на клиентку с требованием выплатить 44,86 тыс. грн, тогда как женщина утверждала, что деньги списали мошенники. Известно, какой вердикт вынес суд по этому делу.

Об этом говорится в решении Ленинского районного суда г. Полтавы.

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Как следует из материалов дела, одна из гражданок имела кредитную карту ПриватБанка, начальный кредитный лимит которой со временем был увеличен до 54 тыс. грн. Ей начислялись проценты в соответствии с подписанным заявлением с банком, а именно — 40,8% годовых (9,63 тыс. грн).

Клиентка должна была бы вернуть использованную часть кредитного лимита, однако по неизвестным причинам не предоставляла своевременно банку деньги для погашения долга. Она назвала некоторые операции "спорными".

Во время проверки этой информации было установлено, что в мае 2023 года банк зафиксировал ее обращение о неподтверждении списания с карты нескольких платежей.

Женщина рассказала, что ей позвонили из банка и попросили выполнить необходимые действия, из-за чего самостоятельно осуществила перевод средств через Приват24 на другой банковский счет. При этом в банке заявили, что никто от них не звонил.

Из-за нарушения обязательств по договору у нее по состоянию на 10.04.2024 года образовался долг в размере 44,86 тыс. грн. Банк подал в суд.

Женщина обратилась в полицию и сообщила о мошеннических действиях со стороны работников банка, также обратилась со встречным иском в суд.

Что решил суд

По результатам рассмотрения предоставленных доказательств суд удовлетворил иск государственного банка. Таким образом, клиентка должна выплатить задолженность по кредитному договору в размере 44,7 тыс. грн.

Как сообщили в суде, исходя из заявления ответчицы к ПриватБанку и полиции, она сама перевела кредитные средства по указанию неустановленного лица, способствуя злоумышленникам получить ее кредитные деньги.

"Указанные обстоятельства исключают основания освобождения ответчицы от обязанности вернуть банку использованный кредит. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворении иска в полном объеме", — говорится в судебном решении.

Скриншот. Источник: Единый государственный реестр судебных решений

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