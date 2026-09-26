Ощадбанк надасть бонуси за деякі розрахунки до 1 жовтня: як отримати

Бонуси за розрахунки: хто отримає від Ощадбанку до 1 жовтня
До 1 жовтня 2026 року власникам карт Mastercard Black Edition та Mastercard World Elite держфінустанови "Ощадбанк" нарахують грошові винагороди за здійснення деяких платежів. Йдеться про надання компенсацій у рамках кешбек-програми для клієнтів фінустанови, які часто купують авіаквитки.
Про те, хто може отримати компенсації, розповідає видання Новини.LIVE.
За яких умов Ощадбанк надасть клієнтам бонуси
Як повідомили у держфінустанові, наприкінці вересня добіжить до свого завершення програма, ініційована Ощадбанком та міжнародною платіжною системою Mastercard, що передбачає надання кешбеку за придбання авіаквитків.
Банк обіцяє нарахувати грошові винагороди у вигляді компенсації у 10% за квитки, придбані на офіційних ресурсах таких авіакомпаній:
- Wizz Air;
- Ryanair;
- FlyOne;
- HiSky/HiSky Europe;
- flydubai;
- easyJet;
- WestJet;
- LOT Polish Airlines.
"Акція триває з 1 серпня до 30 вересня 2026 року включно або до вичерпання бюджету акції — залежно від того, яка з цих подій настане раніше", — повідомили у банку.
Як долучитися до акції від Ощадбанку
Для того, щоб взяти участь у програмі клієнти повинні передусім здійснити реєстрацію картки. Надалі у разі розрахунку за авіаквитки всі вони будуть автоматично залучені для повернення компенсацій.
Згідно з умовами, учасники повинні:
- Додати картку для нарахування кешбеку (Mastercard World Elite від Ощаду) на сайті;
- Вказати ідентифікаційний код, ім’я, прізвище, електронну адресу та дати згоду з умовами;
- Внести інформацію в усі поля форми та натиснути опцію "Підключити";
- Розрахуватися зареєстрованою картою за авіаквиток на сайті/застосунку одного з авіаперевізників;
- Дочекатися нарахування грошової винагороди на картку.
Нюанси акційної програми від банку
У банку зауважили, що одна картка Mastercard за акційний період може отримати бонуси навіть за кілька придбаних квитків. За всі розрахунки зареєстрованою карткою банк виплатить компенсацію у межах ліміту — 20 євро (еквівалент у гривні близько 1 000 грн).
Для розрахунку грошового бонусу Mastercard конвертує суму операції у євро за власним курсом, а далі в гривню вже за офіційним курсом. Із суми стягнуть податки, за вимогами законодавства.
Кешбек буде нараховано на ту ж картку, що й було зареєстровано та якою було здійснено оплату.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам, які мають картки Visa, випущені Ощадбанком, нададуть подарунки, зокрема декому дістанеться квартира. Для участі у програмі клієнтам потрібно було здійснити оплату покупки у сумі від 500 грн в одній з мереж магазинів.
Ще Новини.LIVE писали, що до 31 жовтня клієнти Ощадбанку можуть отримати кешбек до 40% у разі оплати деяких сервісів картками Mastercard. Йдеться про знижки на Netflix, YouTube або ChatGPT Plus. Для того, щоб взяти участь та отримати винагороду, потрібно виконати правила акції.