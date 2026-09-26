Ощадбанк надасть бонуси за деякі розрахунки до 1 жовтня: як отримати

Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До 1 жовтня 2026 року власникам карт Mastercard Black Edition та Mastercard World Elite держфінустанови "Ощадбанк" нарахують грошові винагороди за здійснення деяких платежів. Йдеться про надання компенсацій у рамках кешбек-програми для клієнтів фінустанови, які часто купують авіаквитки.

Про те, хто може отримати компенсації, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов Ощадбанк надасть клієнтам бонуси

Як повідомили у держфінустанові, наприкінці вересня добіжить до свого завершення програма, ініційована Ощадбанком та міжнародною платіжною системою Mastercard, що передбачає надання кешбеку за придбання авіаквитків.

Банк обіцяє нарахувати грошові винагороди у вигляді компенсації у 10% за квитки, придбані на офіційних ресурсах таких авіакомпаній:

Wizz Air;

Ryanair;

FlyOne;

HiSky/HiSky Europe;

flydubai;

easyJet;

WestJet;

LOT Polish Airlines.

"Акція триває з 1 серпня до 30 вересня 2026 року включно або до вичерпання бюджету акції — залежно від того, яка з цих подій настане раніше", — повідомили у банку.

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Як долучитися до акції від Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь у програмі клієнти повинні передусім здійснити реєстрацію картки. Надалі у разі розрахунку за авіаквитки всі вони будуть автоматично залучені для повернення компенсацій.

Згідно з умовами, учасники повинні:

Додати картку для нарахування кешбеку (Mastercard World Elite від Ощаду) на сайті; Вказати ідентифікаційний код, ім’я, прізвище, електронну адресу та дати згоду з умовами; Внести інформацію в усі поля форми та натиснути опцію "Підключити"; Розрахуватися зареєстрованою картою за авіаквиток на сайті/застосунку одного з авіаперевізників; Дочекатися нарахування грошової винагороди на картку.

Нюанси акційної програми від банку

У банку зауважили, що одна картка Mastercard за акційний період може отримати бонуси навіть за кілька придбаних квитків. За всі розрахунки зареєстрованою карткою банк виплатить компенсацію у межах ліміту — 20 євро (еквівалент у гривні близько 1 000 грн).

Для розрахунку грошового бонусу Mastercard конвертує суму операції у євро за власним курсом, а далі в гривню вже за офіційним курсом. Із суми стягнуть податки, за вимогами законодавства.

Кешбек буде нараховано на ту ж картку, що й було зареєстровано та якою було здійснено оплату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам, які мають картки Visa, випущені Ощадбанком, нададуть подарунки, зокрема декому дістанеться квартира. Для участі у програмі клієнтам потрібно було здійснити оплату покупки у сумі від 500 грн в одній з мереж магазинів.

Ще Новини.LIVE писали, що до 31 жовтня клієнти Ощадбанку можуть отримати кешбек до 40% у разі оплати деяких сервісів картками Mastercard. Йдеться про знижки на Netflix, YouTube або ChatGPT Plus. Для того, щоб взяти участь та отримати винагороду, потрібно виконати правила акції.