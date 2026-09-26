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Головна Фінанси Бонуси за розрахунки: хто отримає від Ощадбанку до 1 жовтня

Бонуси за розрахунки: хто отримає від Ощадбанку до 1 жовтня

Ua ru
26 вересня 2026 06:01
Ощадбанк надасть бонуси за деякі розрахунки до 1 жовтня: як отримати
Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До 1 жовтня 2026 року власникам карт Mastercard Black Edition та Mastercard World Elite держфінустанови "Ощадбанк" нарахують грошові винагороди за здійснення деяких платежів. Йдеться про надання компенсацій у рамках кешбек-програми для клієнтів фінустанови, які часто купують авіаквитки.  

Про те, хто може отримати компенсації, розповідає видання Новини.LIVE.

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За яких умов Ощадбанк надасть клієнтам бонуси

Як повідомили у держфінустанові, наприкінці вересня добіжить до свого завершення програма, ініційована Ощадбанком та міжнародною платіжною системою Mastercard, що передбачає надання кешбеку за придбання авіаквитків.

Банк обіцяє нарахувати грошові винагороди у вигляді компенсації у 10% за квитки, придбані на офіційних ресурсах таких авіакомпаній:

  • Wizz Air;
  • Ryanair;
  • FlyOne;
  • HiSky/HiSky Europe;
  • flydubai;
  • easyJet;
  • WestJet;
  • LOT Polish Airlines.

"Акція триває з 1 серпня до 30 вересня 2026 року включно або до вичерпання бюджету акції — залежно від того, яка з цих подій настане раніше", — повідомили у банку.

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Як долучитися до акції від Ощадбанку

Для того, щоб взяти участь у програмі клієнти повинні передусім здійснити реєстрацію картки. Надалі у разі розрахунку за авіаквитки всі вони будуть автоматично залучені для повернення компенсацій.

Згідно з умовами, учасники повинні:

  1. Додати картку для нарахування кешбеку (Mastercard World Elite від Ощаду) на сайті;
  2. Вказати ідентифікаційний код, ім’я, прізвище, електронну адресу та дати згоду з умовами;
  3. Внести інформацію в усі поля форми та натиснути опцію "Підключити";
  4. Розрахуватися зареєстрованою картою за авіаквиток на сайті/застосунку одного з авіаперевізників;
  5. Дочекатися нарахування грошової винагороди на картку.

Нюанси акційної програми від банку

У банку зауважили, що одна картка Mastercard за акційний період може отримати бонуси навіть за кілька придбаних квитків. За всі розрахунки зареєстрованою карткою банк виплатить компенсацію у межах ліміту — 20 євро (еквівалент у гривні близько 1 000 грн).

Для розрахунку грошового бонусу Mastercard конвертує суму операції у євро за власним курсом, а далі в гривню вже за офіційним курсом. Із суми стягнуть податки, за вимогами законодавства.

Кешбек буде нараховано на ту ж картку, що й було зареєстровано та якою було здійснено оплату. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнтам, які мають картки Visa, випущені Ощадбанком, нададуть подарунки, зокрема декому дістанеться квартира. Для участі у програмі клієнтам потрібно було здійснити оплату покупки у сумі від 500 грн в одній з мереж магазинів.

Ще Новини.LIVE писали, що до 31 жовтня клієнти Ощадбанку можуть отримати кешбек до 40% у разі оплати деяких сервісів картками Mastercard. Йдеться про знижки на Netflix, YouTube або ChatGPT Plus. Для того, щоб взяти участь та отримати винагороду, потрібно виконати правила акції.

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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