Ощадбанк нарахує пенсіонерам грошові винагороди у вересні: як отримати 300 грн

Картка Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" діє програма, розрахована виключно на громадян похилого віку, що передбачає надання грошових бонусів. Винагороди, які можна буде використати на здійснення покупок в одній з мереж, отримають деякі власники пенсійних карток за виконання кількох правил.

Про те, як пенсіонерам отримати кошти від банку, розповідають Новини.LIVE.

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Кому Ощадбанк може нарахувати бонуси

За інформацією держбанку, акційна програма, яка діятиме до нового року, дозволить громадянам отримати електронні сертифікати на покупки.

Грошові винагороди передбачені у разі:

першого оформлення пенсійних карток;

переведення нарахування пенсійних виплат з іншої фінустанови.

Долучитися до акції зможуть громадяни, які дотримаються кількох умов:

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є дієздатними громадянами;

мають ідентифікаційний код;

досягли 18-річчя;

мають банківські платіжні картки для виплати пенсії.

У програмі беруть участь картки від міжнародної платіжної системи Masterсard, випущені Ощадбанком. У списку:

картка Standard Mastercard;

картка MC Debit Standard;

картка MC World;

картка MC Debit World;

картка MC Platinum;

картка MC World Elite.

У разі дотримання ключових умов програми клієнтам банку нададуть електронний сертифікат номіналом 300 грн. Завдяки цьому можна буде придбати товари у мережі магазинів "АТБ", обмінявши його.

У банку зауважили, що нададуть учасникам, які належним чином виконали умови програми, не більше 25 200 електронних сертифікатів АТБ за весь період акції.

Як пенсіонерам отримати винагороду Ощадбанку

Для того, щоб мати можливість отримати грошову винагороду на покупки, необхідно виконати такі кроки:

Оформити пенсійну картку Mastercard в Ощадбанку чи перевести виплату пенсії до цього банку; Отримати перше зарахування пенсії на картки банку до кінця січня наступного року.

За підсумком таких дій власники таких карток отримають гарантовані електронні сертифікати на купівлю продуктів та товарів (окрім спиртних напоїв та тютюнових виробів).

У рамках програми буде проведено кілька хвиль акцій:

до кінця вересня 2026 року;

до кінця жовтня 2026 року;

до кінця листопада 2026 року;

до кінця грудня 2026 року;

до кінця січня 2027 року.

Водночас, акція не пошириться на окуповані території, які перебувають в оточенні (блокуванні), де тривають бойові дії/є така загроза.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що восени в Ощадбанку надалі будуть діяти особливі умови для власників пенсійних карт. Для такої категорії громадян будуть передбачені пільги та відсутність деяких комісій. Зокрема, відкриття депозиту за карткою передбачатиме дохід у 3–6% за розміщення коштів.

Також Новини.LIVE писали, коли потрібно здавати старі купюри клієнтам Ощадбанку. Там пояснили, що основним фактором в обміні є не рік випуску, а ступінь зношеності. Серйозні дефекти вимагатимуть прийняття виключно за процедурою інкасо. Цього року передбачена комісія у розмірі 10-30% від номінальної вартості.