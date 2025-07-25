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Головна Фінанси Бонусна відпустка та компенсації — хто має право у 2025 році

Бонусна відпустка та компенсації — хто має право у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 14:30
Чорнобильська відпустка в Україні — оформлення та оплата у 2025 році
Працівник в офісі. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, мають право на додаткову оплачувану відпустку. Відомо, хто саме може розраховувати, суми виплат та які передбачені компенсації роботодавцям від держави у 2025 році.

Про особливості надання відпустки та компенсації за неї розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Коли передбачена додаткова відпустка 

Як зазначають у ПФУ, йдеться про право громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати. Відповідне питання регулює закон №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Роботодавці, які працевлаштовують таких громадян, мають право на компенсації від держави у вигляді покриття додаткових витрат.

Скористатися правом бонусної оплачуваної відпустки можуть не всі громадяни з таким статусом. Її надають тільки:

  • особам, віднесеним до першої та другої категорій постраждалих;
  • одному із батьків дитини з інвалідністю, що пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.

Особливості додаткової відпустки для чорнобильців:

  • тривалість становить 14 робочих днів щорічно;
  • відпустка має бути фінансово покрита, у сумі збережної середньої заробітної плати;
  • надається один раз протягом календарного року;
  • не переноситься на наступний рік;
  • не поширюється на святкові та неробочі дні;
  • не ділиться на частини;
  • не підлягає грошовій компенсації, якщо не було використано до дати звільнення;
  • надається виключно за основним місцем роботи.

Право на компенсацію витрат для роботодавців

Згідно з нормами закону, компенсацію витрат за надану працівникам додаткову оплачувану відпустку можуть отримати:

  • підприємства, установи, організації;
  • фізособи-підприємці.

Щоб отримати кошти, роботодавці можуть звернутись до сервісного центру Пенсійного фонду, надавши:

  • розрахунок видатків;
  • реєстр отримувачів компенсацій з вказаними особами, категоріями, посвідченнями, ідентифікаційними кодами та сумами;
  • копії наказів про додаткову відпустку;
  • банківські реквізити.

Раніше ми писали, що виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС зазнали змін. З 1 липня компенсації та окремі види допомог будуть нараховувати органи ПФУ. 

Також ми розповідали про реформу виплат чорнобильцям в Україні. Йдеться про боротьбу з тими, хто нелегально отримує виплати від держави.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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