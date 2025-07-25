Чорнобильська відпустка в Україні — оформлення та оплата у 2025 році

Бонусна відпустка та компенсації — хто має право у 2025 році
В Україні громадяни, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, мають право на додаткову оплачувану відпустку. Відомо, хто саме може розраховувати, суми виплат та які передбачені компенсації роботодавцям від держави у 2025 році.
Про особливості надання відпустки та компенсації за неї розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Коли передбачена додаткова відпустка
Як зазначають у ПФУ, йдеться про право громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати. Відповідне питання регулює закон №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Роботодавці, які працевлаштовують таких громадян, мають право на компенсації від держави у вигляді покриття додаткових витрат.
Скористатися правом бонусної оплачуваної відпустки можуть не всі громадяни з таким статусом. Її надають тільки:
- особам, віднесеним до першої та другої категорій постраждалих;
- одному із батьків дитини з інвалідністю, що пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС.
Особливості додаткової відпустки для чорнобильців:
- тривалість становить 14 робочих днів щорічно;
- відпустка має бути фінансово покрита, у сумі збережної середньої заробітної плати;
- надається один раз протягом календарного року;
- не переноситься на наступний рік;
- не поширюється на святкові та неробочі дні;
- не ділиться на частини;
- не підлягає грошовій компенсації, якщо не було використано до дати звільнення;
- надається виключно за основним місцем роботи.
Право на компенсацію витрат для роботодавців
Згідно з нормами закону, компенсацію витрат за надану працівникам додаткову оплачувану відпустку можуть отримати:
- підприємства, установи, організації;
- фізособи-підприємці.
Щоб отримати кошти, роботодавці можуть звернутись до сервісного центру Пенсійного фонду, надавши:
- розрахунок видатків;
- реєстр отримувачів компенсацій з вказаними особами, категоріями, посвідченнями, ідентифікаційними кодами та сумами;
- копії наказів про додаткову відпустку;
- банківські реквізити.
Раніше ми писали, що виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС зазнали змін. З 1 липня компенсації та окремі види допомог будуть нараховувати органи ПФУ.
Також ми розповідали про реформу виплат чорнобильцям в Україні. Йдеться про боротьбу з тими, хто нелегально отримує виплати від держави.
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