ПриватБанк выплатит бонус в 500 грн за переводы — условия

Банковская карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут получить бонусы за денежные переводы с картой Mastercard. В рамках третьего этапа акции можно претендовать на кэшбэк до 500 грн.

О деталях акции сообщается на портале банка.

Реклама

Читайте также:

Что изменилось в правилах переводов

Речь идет об акции в банке по возврату кэшбека за переводы с картой Mastercard, которая закончится 11 июня 2025 года. В акции учитываются международные и внутриукраинские переводы.

"Получайте или отправляйте переводы с картой Mastercard от ПриватБанка и выигрывайте кэшбек", — отмечают в банке.

На третьем этапе акции победителей ждет вознаграждение в 500 грн. Ожидается, что такой бонус получат 300 человек.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции ПриватБанка

Допускаются к участию в акции совершеннолетние граждане, у которых есть идентификационный код и активная карта Mastercard от ПриватБанка (это может быть карта для выплат, "Универсальная", "Универсальная Gold", или "Премиум").

Для того, чтобы стать участником акции, нужно:

зарегистрироваться в акции на специальной странице портала;

получить или сделать перевод с карты на карту Mastercard от ПриватБанка на минимальную сумму 500 грн (в эквиваленте).

Список победителей третьего этапа акции опубликуют до 30 июня 2025 года включительно.

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке клиенты теряют средства из-за пробелов в системе безопасности. Известно, по какой процедуре можно вернуть потерянные деньги.

Также мы писали, что ПриватБанк предоставляет клиентам возможность снимать до 100 тыс. грн в день в гривне. Поэтому те, кто запланировал масштабную покупку, должны учитывать этот нюанс.