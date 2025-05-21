ПриватБанк выплатит бонус в 500 грн за переводы — условия

Бонус в 500 грн за переводы в ПриватБанке — как получить
Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут получить бонусы за денежные переводы с картой Mastercard. В рамках третьего этапа акции можно претендовать на кэшбэк до 500 грн.
О деталях акции сообщается на портале банка.
Что изменилось в правилах переводов
Речь идет об акции в банке по возврату кэшбека за переводы с картой Mastercard, которая закончится 11 июня 2025 года. В акции учитываются международные и внутриукраинские переводы.
"Получайте или отправляйте переводы с картой Mastercard от ПриватБанка и выигрывайте кэшбек", — отмечают в банке.
На третьем этапе акции победителей ждет вознаграждение в 500 грн. Ожидается, что такой бонус получат 300 человек.
Как принять участие в акции ПриватБанка
Допускаются к участию в акции совершеннолетние граждане, у которых есть идентификационный код и активная карта Mastercard от ПриватБанка (это может быть карта для выплат, "Универсальная", "Универсальная Gold", или "Премиум").
Для того, чтобы стать участником акции, нужно:
- зарегистрироваться в акции на специальной странице портала;
- получить или сделать перевод с карты на карту Mastercard от ПриватБанка на минимальную сумму 500 грн (в эквиваленте).
Список победителей третьего этапа акции опубликуют до 30 июня 2025 года включительно.
Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке клиенты теряют средства из-за пробелов в системе безопасности. Известно, по какой процедуре можно вернуть потерянные деньги.
Также мы писали, что ПриватБанк предоставляет клиентам возможность снимать до 100 тыс. грн в день в гривне. Поэтому те, кто запланировал масштабную покупку, должны учитывать этот нюанс.
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