Больничные будут выдавать по-новому с 1 апреля — как изменятся требования

В Украине с 1 апреля 2026 года должны заработать новые правила выдачи электронных и бумажных листков нетрудоспособности в виде усиления контроля со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и введения механизма возврата неправомерно выплаченных сумм. Речь идет об очередном обновлении в сфере оформления больничных работникам.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на изменения в закон №1105-XIV "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Право на больничные для работников и проверки

Речь идет о принятых Верховной Радой изменениях в закон №1105-XIV, которые должны заработать менее чем через месяц. Документ уточнил общие правила оформления больничных, механизм проверки и установил ответственность медучреждений и врачей. В целом закон призван усилить контроль за выплатами больничных и сократить количество необоснованных медзаключений.

Согласно изменениям, основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам в дальнейшем будет оставаться листок нетрудоспособности, сформированный на основе заключения врачей о временной нетрудоспособности.

Министерство здравоохранения будет определять механизм выдачи, продления и учета соответствующих листков, согласовывая его с Пенсионным фондом.

Осуществлением проверок листков нетрудоспособности будут заниматься территориальные органы Пенсионного фонда. Изменения предусматривают предоставление таких полномочий для контролеров ПФУ:

Проверки обоснованности выдачи и продления сроков листков нетрудоспособности; При необходимости — привлечение уполномоченных врачей, утвержденных решением правления ПФУ для осуществления оценки правильности медзаключений.

Кабинет министров утвердит порядок проверок и определения статуса "уполномоченного врача". Учитывая это, проверять на предмет законности больничного смогут только специально уполномоченные врачи с необходимой квалификацией и соответствующим опытом.

Выбирать их будут автоматически через е-систему здравоохранения, без ручного вмешательства. Речь идет об экстерриториальном принципе, когда проверкой сможет заниматься специалист из любой области, не имея доступа к персональной информации пациента.

Соответствующая процедура призвана сократить риски коррупции и обеспечить независимость осуществления проверок.

Ответственность за необоснованные больничные

Новый закон будет предусматривать персональную ответственность медиков за формирование необоснованных медзаключений о временной нетрудоспособности.

В случае установления при проверке, что больничный был выдан без достаточных оснований, ответственность будет нести учреждение здравоохранения или ФЛП-медик, выдавший такой документ.

В такой ситуации ПФУ будет требовать от медицинского учреждения исправления нарушения или возврата неправомерно полученных средств. Таким образом, функции проверки и контроля будут сосредоточены в одной структуре — Пенсионном фонде.

Если после проверки установят, что больничный выдали без надлежащего основания, то при таких обстоятельствах:

ПФУ должен будет уведомить медучреждение или врача в течение пяти дней о нарушении;

фонд сможет приостановить финансирование страховых выплат;

будет иметь право требовать компенсации неправомерно выплаченных сумм.

Медучреждению или врачу дадут десять дней для компенсации суммы или обжалования требования в ПФУ.

Размеры больничных в 2026 году

В 2026 году больничные выплачиваются в размере 100% средней зарплаты, если страховой стаж превышает восемь лет. А также:

50% средней зарплаты — если стаж составляет до трех лет;

60% — для стажа от трех до пяти лет;

70% — при стаже от пяти до восьми лет.

Для застрахованных лиц, которые за 12-месячный период перед наступлением страхового случая приобрели стаж не менее чем шесть месяцев, максимальный размер помощи за 1 к. дн. может составлять:

пособие по временной нетрудоспособности (больничные 2026) — 284,07 грн;

пособие по беременности и родам (декретные 2026) — 568,13 грн.

