Правила надання лікарняних для працівників змінять — вимоги з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року запрацюють нові правила видачі електронних і паперових листків непрацездатності: посилиться контроль з боку Пенсійного фонду Україні (ПФУ) та запровадять механізм повернення неправомірно виплачених сум. Йдеться про чергове оновлення у сфері оформлення лікарняних, покликане впорядкувати систему соціальних виплат працівникам.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на зміни до закону №1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Право на лікарняні для працівників та перевірки

Йдеться про ухвалені Верховною Радою зміни до закону №1105-XIV, що мають запрацювати менш ніж за місяць. Документ уточнив загальні правила оформлення лікарняних, механізм перевірки та встановив відповідальність медзакладів і лікарів. Загалом закон покликаний посилити контроль за виплатами лікарняних та скоротити кількість необґрунтованих медвисновків.

Згідно зі змінами, підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів надалі залишатиметься листок непрацездатності, сформований на основі висновку лікарів про тимчасову непрацездатність.

Міністерство охорони здоров’я буде визначати механізм видачі, продовження та обліку відповідних листків, погоджуючи його з Пенсійним фондом.

Здійсненням перевірок листків непрацездатності будуть займатися територіальні органи Пенсійного фонду. Зміни передбачають надання таких повноважень для контролерів ПФУ:

Перевірки обґрунтованості видачі та продовження термінів листків непрацездатності; За потреби — залучення уповноважених лікарів, затверджених рішенням правління ПФУ для здійснення оцінки правильності медвисновків.

Кабінет міністрів затвердить порядок перевірок і визначення статусу "уповноваженого лікаря". З огляду на це, перевіряти на предмет законності лікарняного зможуть тільки спеціально уповноважені лікарі з необхідною кваліфікацією та відповідним досвідом.

Вибиратимуть їх автоматично через е-систему охорони здоров’я, без ручного втручання. Йдеться про екстериторіальний принцип, коли перевіркою зможе займатися фахівець з будь-якої області, не маючи доступу до персональної інформації пацієнта.

Відповідна процедура покликана скоротити ризики корупції та забезпечити незалежність здійснення перевірок.

Відповідальність за необґрунтовані лікарняні

Новий закон передбачатиме персональну відповідальність медиків за формування необґрунтованих медвисновків про тимчасову непрацездатність.

У разі встановлення під час перевірки, що лікарняний було видано без достатніх підстав, відповідальність нестиме заклад охорони здоров’я або ФОП-медик, який видав такий документ.

За такої ситуації ПФУ буде вимагати від медичного закладу виправлення порушення або повернення неправомірно отриманих коштів. Таким чином, функції перевірки та контролю будуть зосереджені в одній структурі — Пенсійному фонді.

Якщо після перевірки встановлять, що лікарняний видали без належного підґрунтя, то за таких обставин:

ПФУ муситиме повідомити медзаклад або лікаря протягом п'яти днів про порушення;

фонд зможе зупинити фінансування страхових виплат;

матиме право вимагати компенсації неправомірно виплачених сум.

Медзакладу або лікарю дадуть десять днів для компенсації суми або оскарження вимоги до ПФУ.

Розміри лікарняних у 2026 році

У 2026 році лікарняні виплачуються у розмірі 100% середньої зарплати, якщо страховий стаж перевищує вісім років. А також:

50% середньої зарплати — якщо стаж становить до трьох років;

60% — для стажу від трьох до п'яти років;

70% — при стажі від п'яти до восьми років.

Для застрахованих осіб, які за 12-місячний період перед настанням страхового випадку набули стажу у щонайменше шість місяців, максимальний розмір допомоги за 1 к. дн. може становити:

допомога з тимчасової непрацездатності (лікарняні 2026) — 284,07 грн;

допомога з вагітності та пологів (декретні 2026) — 568,13 грн.

