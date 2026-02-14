Выплаты военным во время лечения — сколько начисляют и почему могут прекратить

Военные в госпитале. Фото: УНИАН

Военнослужащим, которые находятся на лечении из-за болезни или ранения, продолжают начислять денежное обеспечение. Суммы и продолжительность выплат зависят от ряда факторов.

О том, как выплачивается денежное обеспечение защитникам во время лечения и почему его могут перестать начислять, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на АрмияInform.

Какой период лечения оплачивается

Военнослужащие, которые проходят лечение в связи с ранением или заболеванием, не теряют права на денежное обеспечение. Выплаты сохраняются за период:

стационарного лечения (включая медицинскую и реабилитационную помощь);

пребывания в отпуске для лечения по болезни;

отпуска для лечения после ранения.

Однако порядок и продолжительность выплат зависят от срока лечения и наличия соответствующих решений военно-врачебной комиссии (ВВК).

Первые четыре месяца лечения

В течение первых четырех месяцев непрерывного лечения военнослужащему выплачивается денежное обеспечение в соответствии с последней занимаемой должностью. То есть сохраняется тот же уровень выплат, который был до госпитализации или оформления отпуска для лечения.

После четырех месяцев непрерывного лечения

Если лечение продолжается более четырех месяцев подряд, выплата денежного обеспечения возможна только при наличии заключения ВВК о необходимости дальнейшего длительного лечения.

Осмотр военно-врачебной комиссией должен состояться не позднее чем через четыре месяца с момента начала лечения. Именно на основании заключения ВВК командир воинской части издает приказ о продлении выплат.

В то же время общий срок пребывания на лечении или в отпуске для лечения с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

Кому выплачивают "боевые" во время лечения

Если военный находится на лечении из-за ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время защиты Родины, он имеет право не только на базовое денежное обеспечение, но и на дополнительное вознаграждение — так называемые "боевые".

Дополнительная выплата осуществляется:

во время стационарного лечения (в том числе в учреждениях здравоохранения за рубежом);

во время отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.

Основанием для начисления "боевых" является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) — форма №5. Ее выдает воинская часть.

В документе обязательно должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. При отсутствии такой формулировки дополнительное вознаграждение, как правило, не начисляется.

Сохраняются ли "боевые" после выписки из больницы

После завершения стационарного лечения выплата 100 тысяч гривен продолжается только в случае, если военнослужащего направляют в отпуск для лечения именно из-за тяжелого ранения. Это должно быть прямо указано в заключении ВВК.

Если же ранение не классифицировано как тяжелое, выплата дополнительного вознаграждения после выписки из больницы прекращается.

Сохраняются ли выплаты при повторном лечении

По разъяснениям Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины, денежное обеспечение выплачивается также в случае повторного или каждого последующего пребывания военнослужащего на стационарном лечении.

Это правило действует, если лечение связано с ранее полученным ранением (контузией, травмой или увечьем), возникшим во время защиты Родины, и подтверждено медицинскими показаниями. Причем речь идет как об украинских, так и о зарубежных медицинских учреждениях.

Что делать, если выплаты не начисляют

В случае невыплаты дополнительного вознаграждения после ранения военнослужащему следует:

Подать рапорт на имя командира воинской части с требованием включить его в приказ о выплате дополнительного вознаграждения. Приложить к рапорту копию справки об обстоятельствах ранения (форма №5).

Если в выплате отказано, а военный считает это решение неправомерным, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512, а также получить консультацию юриста, который специализируется на военном праве.

