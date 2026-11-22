Мужчина измеряет температуру. Фото: magnific.com

Украинцы, получающие пособие по временной нетрудоспособности от Пенсионного фонда, должны учитывать налоговые отчисления. С таких выплат удерживается налог на доходы физических лиц и военный сбор. В целом сумма налогов составляет 23% от начисленного пособия, поэтому на руки человек получает меньше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области.

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Какие налоги удерживаются с больничных

Порядок налогообложения доходов физических лиц определен Налоговым кодексом Украины. Часть государственной и социальной помощи, компенсаций, стоимости социальных и реабилитационных услуг, а также страховых выплат из бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального страхования не включается в общий налогооблагаемый доход граждан.

Однако эта льгота не распространяется на пособие по временной нетрудоспособности. Такие выплаты облагаются налогом по двум ставкам:

18 % — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Таким образом, общий размер налоговых отчислений составляет 23%. Их удерживают из суммы начисленного пособия за счет получателя.

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Кто удерживает налоги с больничных

Если пособие по временной нетрудоспособности начисляет и выплачивает Пенсионный фонд Украины, именно его рабочие органы выполняют функции налогового агента. Они удерживают НДФЛ и военный сбор и перечисляют эти средства в бюджет.

Правило действует для всех физических лиц, получающих соответствующее пособие, в частности для граждан, переселившихся с временно оккупированных территорий или из районов чрезвычайных ситуаций.

В то же время не все социальные выплаты облагаются налогом одинаково. В частности, государственная помощь, выплаты в связи с беременностью и родами и отдельные компенсации могут не включаться в налогооблагаемый доход. Поэтому при получении средств важно учитывать их вид и основание начисления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие во время лечения могут претендовать на дополнительные выплаты в размере 50 000 или 100 000 грн. Сумма помощи зависит от обстоятельств лечения и оснований для ее назначения. Важно знать, кому предусмотрены такие средства и при каких условиях их можно получить.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях Пенсионный фонд может отказать в оплате больничного. В частности, причиной могут стать нарушение режима лечения, пропуск медицинского осмотра без уважительной причины или определенные обстоятельства получения травмы. Из-за этого работник рискует остаться без положенной выплаты за период нетрудоспособности.