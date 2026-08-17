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Главная Финансы Больничные от 50% до 100%: когда и почему могут отказать в оплате

Больничные от 50% до 100%: когда и почему могут отказать в оплате

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 14:30
Больничные в 2026 году: по каким причинам грозит потеря 50–100% зарплаты
Медицинские работники в больнице. Фото: Минздрав

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили случаи, когда помощь по временной нетрудоспособности застрахованным лицам не назначается или может быть прекращена в 2026 году. Соответствующие ограничения предусмотрены нормами действующего законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает издание Новини.LIVE.

Когда больничные могут не оплатить

По информации Пенсионного фонда, помощь по временной нетрудоспособности предоставляется работнику для компенсации потери заработка в связи с болезнью или травмой.

В соответствии со ст. 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", помощь начисляется работникам в зависимости от продолжительности страхового стажа. Речь идет о следующей доле от средней заработной платы:

  • до трех лет — 50%;
  • от трех до пяти лет — 60%;
  • от пяти до восьми лет — 70%;
  • свыше восьми лет — 100%.

В то же время предусмотрены случаи, когда право на соответствующие выплаты отсутствует.

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Больничные не предоставляются работникам, если они ушли:

  • в отпуск без сохранения заработной платы;
  • в творческий отпуск;
  • в дополнительный отпуск в связи с обучением.

Также выплата не начисляется за время временной нетрудоспособности, указанное в листе нетрудоспособности, который был признан необоснованным.

Причины для отмены помощи

Нормы законодательства предусматривают ряд случаев, когда помощь по временной нетрудоспособности не назначается вообще.

Среди таких ситуаций:

  • получение травм/заболеваний при совершении уголовных правонарушений;
  • умышленное причинение вреда самому себе с целью уклонения от работы/других обязанностей;
  • симуляция болезни;
  • нахождение под арестом;
  • проведение судебно-медицинской экспертизы;
  • принудительное лечение по решению суда.

Также пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается, если болезнь или травма возникли в результате:

  • алкогольного опьянения;
  • наркотического опьянения;
  • токсического опьянения;
  • действий, связанных с таким опьянением.

При таких обстоятельствах право на страховые выплаты может быть утрачено независимо от наличия листка нетрудоспособности.

Кроме того, к потере выплат может привести нарушение режима лечения работником при следующих условиях:

  • невыполнение рекомендаций врача;
  • несоблюдение назначенного режима лечения;
  • невыполнение рекомендаций специалистов по реабилитации в соответствии с индивидуальным планом;
  • неявка на медицинский осмотр или заседание врачебно-консультативной комиссии без уважительных причин.

В таких ситуациях срок прекращения выплаты будет определен органом, назначающим больничные.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Кабинете министров раскрыли планы по изменению правил выплаты больничных. Изменения коснутся участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны, а также работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. В частности, ветеранам намерены увеличить период, за который будет засчитываться стаж.

Также Новини.LIVE писали о том, кто в Украине может получать самые большие суммы больничных. Для ряда категорий граждан, в частности для ветеранов, пострадавших от Чернобыльской аварии, а также работников и гиг-специалистов-резидентов "Дія Сити", предусмотрено предоставление выплат в размере 100% дохода независимо от страхового стажа. При этом максимальная сумма выплат составляет 172 940 грн в месяц.

работа ПФУ деньги больничные помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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