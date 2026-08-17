Больничные в 2026 году: по каким причинам грозит потеря 50–100% зарплаты

Больничные от 50% до 100%: когда и почему могут отказать в оплате
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили случаи, когда помощь по временной нетрудоспособности застрахованным лицам не назначается или может быть прекращена в 2026 году. Соответствующие ограничения предусмотрены нормами действующего законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает издание Новини.LIVE.
Когда больничные могут не оплатить
По информации Пенсионного фонда, помощь по временной нетрудоспособности предоставляется работнику для компенсации потери заработка в связи с болезнью или травмой.
В соответствии со ст. 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании", помощь начисляется работникам в зависимости от продолжительности страхового стажа. Речь идет о следующей доле от средней заработной платы:
- до трех лет — 50%;
- от трех до пяти лет — 60%;
- от пяти до восьми лет — 70%;
- свыше восьми лет — 100%.
В то же время предусмотрены случаи, когда право на соответствующие выплаты отсутствует.
Больничные не предоставляются работникам, если они ушли:
- в отпуск без сохранения заработной платы;
- в творческий отпуск;
- в дополнительный отпуск в связи с обучением.
Также выплата не начисляется за время временной нетрудоспособности, указанное в листе нетрудоспособности, который был признан необоснованным.
Причины для отмены помощи
Нормы законодательства предусматривают ряд случаев, когда помощь по временной нетрудоспособности не назначается вообще.
Среди таких ситуаций:
- получение травм/заболеваний при совершении уголовных правонарушений;
- умышленное причинение вреда самому себе с целью уклонения от работы/других обязанностей;
- симуляция болезни;
- нахождение под арестом;
- проведение судебно-медицинской экспертизы;
- принудительное лечение по решению суда.
Также пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается, если болезнь или травма возникли в результате:
- алкогольного опьянения;
- наркотического опьянения;
- токсического опьянения;
- действий, связанных с таким опьянением.
При таких обстоятельствах право на страховые выплаты может быть утрачено независимо от наличия листка нетрудоспособности.
Кроме того, к потере выплат может привести нарушение режима лечения работником при следующих условиях:
- невыполнение рекомендаций врача;
- несоблюдение назначенного режима лечения;
- невыполнение рекомендаций специалистов по реабилитации в соответствии с индивидуальным планом;
- неявка на медицинский осмотр или заседание врачебно-консультативной комиссии без уважительных причин.
В таких ситуациях срок прекращения выплаты будет определен органом, назначающим больничные.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Кабинете министров раскрыли планы по изменению правил выплаты больничных. Изменения коснутся участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны, а также работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. В частности, ветеранам намерены увеличить период, за который будет засчитываться стаж.
Также Новини.LIVE писали о том, кто в Украине может получать самые большие суммы больничных. Для ряда категорий граждан, в частности для ветеранов, пострадавших от Чернобыльской аварии, а также работников и гиг-специалистов-резидентов "Дія Сити", предусмотрено предоставление выплат в размере 100% дохода независимо от страхового стажа. При этом максимальная сумма выплат составляет 172 940 грн в месяц.