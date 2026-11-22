Чоловік міряє температуру. Фото: magnific.com

Українці, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності від Пенсійного фонду, мають враховувати податкові відрахування. Із таких виплат утримують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Загалом сума податків становить 23% від нарахованої допомоги, тому на руки людина отримує менше.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області.

Реклама

Які податки утримують із лікарняних

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначений Податковим кодексом України. Частина державної та соціальної допомоги, компенсацій, вартості соціальних і реабілітаційних послуг, а також страхових виплат із бюджетів і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування не включається до загального оподатковуваного доходу громадян.

Однак ця пільга не поширюється на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Такі виплати оподатковуються за двома ставками:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Таким чином, загальний розмір податкових відрахувань становить 23%. Їх утримують із суми нарахованої допомоги за рахунок отримувача.

Читайте також:

Хто утримує податки з лікарняних

Якщо допомогу по тимчасовій непрацездатності нараховує та виплачує Пенсійний фонд України, саме його робочі органи виконують функції податкового агента. Вони утримують ПДФО та військовий збір і перераховують ці кошти до бюджету.

Правило діє для всіх фізичних осіб, які отримують відповідну допомогу, зокрема для громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій або районів надзвичайних ситуацій.

Водночас не всі соціальні виплати оподатковуються однаково. Зокрема, державна допомога, виплати у зв'язку з вагітністю та пологами й окремі компенсації можуть не включатися до оподатковуваного доходу. Тому під час отримання коштів важливо враховувати їхній вид і підставу нарахування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовці під час лікування можуть претендувати на додаткові виплати у розмірі 50 000 або 100 000 грн. Сума допомоги залежить від обставин лікування та підстав для її призначення. Важливо знати, кому передбачені такі кошти та за яких умов їх можна отримати.

Також Новини.LIVE повідомляли, у яких випадках Пенсійний фонд може відмовити в оплаті лікарняного. Зокрема, причиною можуть стати порушення режиму лікування, відсутність на медичному огляді без поважної причини або певні обставини отримання травми. Через це працівник ризикує залишитися без належної виплати за період непрацездатності.