Военный на приеме у врача в госпитале. Фото: Reuters

С 24 ноября 2026 года в Украине должны вступить в силу новые правила денежного обеспечения военнослужащих, которые в связи с ранениями или травмами проходят лечение более года. Изменения предусматривают сохранение основных выплат на время длительного лечения, а также дополнительное вознаграждение в размере 50 000 или 100 000 грн в месяц в зависимости от обстоятельств получения повреждения и выполнения определенных законом условий.

Об этом сообщил адвокат Назар Олексюк, передают Новини.LIVE.

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Как изменятся выплаты военным во время лечения

24 ноября 2026 года должны вступить в силу основные положения закона № 4954-IX. Одно из ключевых изменений касается денежного обеспечения военнослужащих, которые из-за ранений, травм или других повреждений нуждаются в лечении более 12 месяцев.

Ранее продолжительность выплат во время непрерывного лечения и отпуска для лечения была ограничена 12 месяцами подряд. По истечении этого срока возникала неопределенность относительно финансового обеспечения военных, которые и в дальнейшем нуждались в операциях, стационарном лечении или реабилитации.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн уже предусмотрено для определенных категорий военнослужащих, в частности во время стационарного лечения в связи с ранением, полученным при защите Родины, а также во время отпуска для лечения после тяжелого ранения. Однако вопрос о сохранении выплат по истечении 12 месяцев требовал урегулирования.

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Что предусматривает новый закон

Закон позволяет продлевать стационарное лечение свыше 12 месяцев при наличии медицинских показаний. Повторный осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК) должен состояться не позднее окончания продленного срока лечения, но не позднее чем через четыре месяца после его продления.

Для военнослужащих, которые в связи с необходимостью лечения или реабилитации переведены в распоряжение командира, предусмотрено сохранение денежного довольствия в течение соответствующего периода.

Оно включает:

должностной оклад по последнему месту службы;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты постоянного характера;

прочие предусмотренные выплаты с учетом изменения стажа и установленных норм.

Гарантии касаются стационарного лечения в Украине и за рубежом, отпуска для лечения, а также амбулаторного этапа, если он непосредственно является продолжением стационарного лечения.

Таким образом, 12 месяцев не должны автоматически становиться пределом для сохранения денежного обеспечения. В то же время важно, чтобы пребывание военнослужащего в распоряжении командира именно в связи с лечением или реабилитацией было надлежащим образом оформлено.

Кому предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 50 000 грн

Ежемесячное вознаграждение в размере 50 000 грн предусмотрено для военнослужащих, которые вследствие ранения, травмы, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы:

находятся на стационарном лечении, официально продленном свыше 12 месяцев, в том числе во время перевода между медицинскими учреждениями;

находятся в отпуске для лечения после тяжкой травмы.

Важная особенность новых правил заключается в том, что право на это вознаграждение не ограничивается только боевыми ранениями. Оно может распространяться и на другие повреждения, полученные при исполнении обязанностей военной службы, если соблюдены предусмотренные законом условия.

Когда военным будут выплачивать 100 000 грн

Вознаграждение в размере 100 000 грн в месяц предусмотрено для военнослужащих, которые после 12 месяцев продолжают стационарное лечение и одновременно соответствуют установленным требованиям:

имеют тяжелое ранение, травму, контузию или увечье;

получили повреждения, связанные с защитой Родины;

проходят стационарное лечение, официально продленное свыше 12 месяцев.

Если военнослужащий имеет право и на вознаграждение в размере 50 000 грн, и на выплату 100 000 грн, эти суммы не суммируются. Предусмотрена выплата одного вознаграждения — в большем размере, при наличии соответствующих оснований.

Что изменится для военных, которые уже проходят лечение более 12 месяцев

Закон не устанавливает, что 12-месячный срок должен начинаться заново после его вступления в силу, и не ограничивает гарантии исключительно новыми случаями ранений или госпитализаций.

Если после 24 ноября 2026 года военнослужащий будет продолжать стационарное лечение, срок которого надлежащим образом продлен свыше 12 месяцев, к соответствующим правоотношениям могут применяться новые нормы. Для этого должны быть выполнены установленные законом условия.

Предыдущий период лечения в таком случае будет учитываться при определении его общей продолжительности. В то же время право на новые выплаты по новым правилам связывается с вступлением закона в силу, то есть с 24 ноября 2026 года.

Будут ли новые выплаты начисляться автоматически

Начисления не будут производиться автоматически. Для назначения выплат имеют значение несколько обстоятельств:

причинная связь повреждения с исполнением обязанностей военной службы или с защитой Родины;

подтверждение тяжести повреждения — для вознаграждения в размере 100 000 грн;

медицинские показания и официальное продление стационарного лечения;

своевременное прохождение повторного осмотра ВЛК;

приказ командира о выплате;

надлежащее кадровое оформление;

соблюдение правительственных и ведомственных процедур.

Сам факт лечения свыше 12 месяцев не означает, что дополнительное вознаграждение обязательно будет назначено без проверки других условий. Необходимо подтвердить право на соответствующую выплату и оформить документы.

Когда вступят в силу изменения

Несмотря на закрепление новых гарантий в законе, практический механизм их реализации будет зависеть также от решений Кабмина.

Закон предусматривает определение правительством соответствующих оснований, условий и порядка сохранения денежного обеспечения, продолжения лечения и выплаты дополнительных вознаграждений в размерах 50 000 и 100 000 грн.

Для этого законодатель установил трехмесячный срок со дня, следующего за днем публикации закона, на принятие необходимых нормативно-правовых актов, приведение действующих правительственных документов в соответствие и обновление ведомственных правил.

Поэтому сама дата 24 ноября 2026 года еще не означает, что все процедуры автоматически заработают без дополнительных решений. Если необходимые акты не будут приняты вовремя, могут возникнуть трудности с оформлением выплат, перечнем документов и применением новых правил воинскими частями и финансовыми органами.

В таком случае право, закрепленное законом, может потребовать дополнительных процедурных решений для практической реализации. Поэтому военнослужащим важно следить за обновлениями нормативной базы и проверять, оформлены ли их документы в соответствии с действующими требованиями.

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