Доступ к Ощад 24/7 — кто под угрозой блокировки

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут терять доступ к учетной записи в мобильном приложении или веб-версии "Ощад 24/7". В финучреждении объяснили, в каких случаях возможно такое развитие событий.

Об этом говорится в материалах Ощадбанка.

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Почему клиенты теряют доступ к приложению Ощадбанка

В Ощадбанке отмечают, что блокировка карты и закрытие доступа к учетным записям в мобильном приложении возможно по ряду причин. В частности, в банке блокируют счета на основании судебного решения:

из-за наличия долга за жилищно-коммунальные услуги;

из-за неуплаченных штрафов;

из-за невыплаты алиментов;

из-за неуплаты налогов.

Также блокировка может произойти в соответствии с законом №361-ІХ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также согласно постановлению №65 "Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденным Национальным банком Украины (НБУ).

Так, в финучреждении регулярно осуществляют анализ операций клиентов с учетом риск-ориентированного подхода относительно индикаторов подозрительности. Сейчас дополнительного уточнения требуют:

транзакции — на сумму от 30 тыс. гривен;

наличные платежи — в размере от 5 тыс. гривен.

Кроме того, возможно закрытие доступа к учетной записи в приложении "Ощад 24/7", если одна учетная запись будет использоваться на разных гаджетах. Поскольку в системе безопасности банка могут возникнуть подозрения относительно таких клиентов, то в таких случаях требуется повторная регистрация.

Как действовать в случае блокировки доступа к счетам

В случае, если клиент Ощадбанка столкнулся с блокировкой карт или потерей доступа к приложению, то должен сразу уточнить информацию у представителей банка. Для этого обязательно нужен финансовый номер телефона, который привязан к счету.

В банке отметили, что для разблокировки платежных карт нужно воспользоваться любым из контактов:

позвонить через сайт банка с помощью веб-звонка;

через официальный чат-бот в вайбер;

через контакт-центр (0-800-210-800);

непосредственно в отделении.

Что касается разблокировки карт по видеосвязи, то такая возможность предоставлена исключительно клиентам из числа внутренних переселенцев, если доступ закрыли из-за необходимости повторной идентификации.

Ранее мы писали, что Ощадбанк не продлит карты, срок действия которых подошел к концу до 2 февраля 2022 года. Также будут подлежать аннулированию карты, где на счету нет ни одной копейки.

Также сообщалось, что мошенники присылают сообщения украинцам под видом Ощадбанка и пугают долгами. В некоторых случаях называют должниками даже тех, у кого нет счетов в этом финучреждении.