Доступ до Ощад 24/7 — хто під загрозою блокування

Відділення банку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" можуть втрачати доступ до облікового запису у мобільному застосунку чи вебверсії "Ощад 24/7". У фінустанові пояснили, у яких випадках можливий такий розвиток подій.

Про це йдеться у матеріалах Ощадбанку.

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Чому клієнти втрачають доступ до застосунку Ощадбанку

В Ощадбанку зазначають, що блокування картки та закриття доступу до облікових записів у мобільному застосунку можливе з низки причин. Зокрема, у банку блокують рахунки на підставі судового рішення:

через наявність боргу за житлово-комунальні послуги;

через несплачені штрафи;

через невиплату аліментів;

через несплату податків.

Також блокування може статися відповідно до закону №361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також згідно з постановою №65 "Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", затвердженим Національним банком України (НБУ).

Так, у фінустанові регулярно здійснюють аналіз операцій клієнтів з урахування ризик-орієнтованого підходу щодо індикаторів підозрілості. Нині додаткового уточнення вимагають:

транзакції — на суму від 30 тис. гривень;

готівкові платежі — у розмірі від 5 тис. гривень.

Окрім того, можливе закриття доступу до облікового запису у застосунку "Ощад 24/7", якщо один обліковий запис буде використовуватися на різних гаджетах. Оскільки у безпековій системі банку можуть виникнути підозри щодо таких клієнтів, то в таких випадках вимагається повторна реєстрація.

Як діяти у разі блокування доступу до рахунків

У разі, якщо клієнт Ощадбанку зіткнувся із блокуванням карток чи втратою доступу до застосунку, то має одразу уточнити інформацію у представників банку. Для цього обов'язково потрібен фінансовий номер телефону, що прив'язаний до рахунку.

У банку зауважили, що для розблокування платіжних карток потрібно скористатися будь-яким із контактів:

зателефонувати через сайт банку за допомогою вебдзвінка;

через офіційний чат-бот у вайбер;

через контакт-центр (0-800-210-800);

безпосередньо у відділенні.

Щодо розблокування карток по відеозв'язку, то така можливість надана виключно клієнтам із числа внутрішніх переселенців, якщо доступ закрили через необхідність повторної ідентифікації.

Раніше ми писали, що Ощадбанк не продовжить картки, термін дії яких добіг кінця до 2 лютого 2022 року. Також підлягатимуть анулюванню картки, де на рахунку немає жодної копійки.

Також повідомлялося, що шахраї надсилають повідомлення українцям під виглядом Ощадбанку та лякають боргами. У деяких випадках називають боржниками навіть тих, у кого нема рахунків у цій фінустанові.