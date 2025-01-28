Ощад24/7 — по каким причинам могут блокировать доступ к приложению

Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент госфинучреждения "Ощадбанк", который находится на временно оккупированной территории (ВОТ), сообщил о блокировании доступа к приложению "Ощад24/7" за якобы мошенничество. Он успешно прошел идентификацию по видеосвязи, однако доступ не восстановили.

Об этом говорится в жалобе на сайте "Минфин".

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Проблемы с доступом к "Ощад24/7"

Как рассказал мужчина, он находится в г. Шахтерск Донецкой области, более полугода назад ему заблокировали вход в личный кабинет "Ощад 24/7". Он позвонил к оператору, где ему объяснили, что это произошло из-за подозрения в мошеннических действиях. Для снятия подозрения ему посоветовали пройти видеоконференцию. После ее успешного прохождения должно было в течение суток прийти смс с кодом для входа в личный кабинет, однако этого до сих пор не произошло.

"19.07.2024 г. я успешно прошел видеоконференцию, что подтвердил оператор и сказал, что в течение суток мне придет смс с кодом для входа в личный кабинет, но смс не пришло. Я до сих пор не могу добиться ответа, какие мошеннические действия я совершил", — сообщил мужчина.

Причины, почему банк может блокировать доступ к приложению

Как заметил клиент, государственный банк противоправно обвинил его в мошенничестве и не имел права блокировать доступ к приложению.

Он привел нормы из законодательства, отметив, что банк может закрыть вход в личный кабинет, если клиент совершил нарушение в рамках требований закона "О предотвращении легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", а также в рамках норм закона №361-|Х "Положение об осуществлении банками финансового мониторинга" от 19.05.2020 г. Блокировка возможна при наличии задолженности:

за коммунальные услуги;

неоплаченные штрафы;

неуплату алиментов;

неуплаченные налоги на основании решения суда.

"Только на этих условиях банк может блокировать вход в личный кабинет Ощад 24/7. По видеосвязи разблокировка возможна для клиентов ВПО или находящихся на оккупированной территории. У меня таких нарушений не было и нет", — подчеркнул клиент.

Скриншот. Источник: Минфин

Ранее мы писали, что одного из клиентов госучреждения "Ощадбанк" заставили уплатить дополнительные деньги за отказ в получении потребительского кредита. Известно, на чью сторону стал суд в соответствующем деле.

Также мы рассказывали, что "Ощадбанк" может взыскивать комиссию с клиентов, которые оплачивают жилищно-коммунальные счета в терминалах самообслуживания. Размер комиссии зависит от способа оплаты.