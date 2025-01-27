Ощадбанк відмовлявся приймати відмову від кредиту — що сталося

Гроші у конверті. Фото: УНІАН

Одного з клієнтів державної установи "Ощадбанк" змушували сплатити додаткові кошти за його відмову в отриманні споживчого кредиту. Чоловік звертався до суду, аби захистити свої права.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Що сталося

17 лютого 2023 року українець вирішив оформити кредит в "Ощадбанку" на суму в 30 тис. грн, щоби придбати генератор. Ще до підписання договору банк нарахував чоловікові 28,5 тис. грн, однак вже у відділенні фінансової установи клієнт вирішив ознайомитися з процентними ставками. Підписавши договір та переглянувши документ, чоловік вирішив що відмовиться від кредиту та попередив про це свого банківського менеджера.

У відповідь йому запропонували написати заяву про відмову від кредиту, але вказати іншу дату — 20 лютого. При цьому працівниця банку відмовилася пояснити, чому не можна подати заяву з датою оформлення угоди про кредит.

До того ж клієнта попередили, відмовитися від угоди щодо надання кредитних коштів можна буде лише після того, як громадянин сплатить 1,7 тис. грн на картковий рахунок, який відкрито з оформленням попереднього договору.

Яким було рішення суду

Під час судового засідання, яке відбулося у Суворівському районному суді Одеси, чоловік пояснив, що в банку його не ознайомили з умовами кредитного договору та не розповіли про процентну ставку. Він відмовився від договору про споживчий кредит після того, як самостійно ознайомився з договором. Ба більше — після відмови від кредиту, всі кошти з його рахунку зникли, а тож він вважає, що до цих махінацій причетні працівники банку.

У підсумку, суддя частково задовольнив позов чоловіка та постановив, що "Ощадбанк" має виплатити клієнту сплачену ним комісійну винагороду у розмірі 1,5 тис. грн.

"Вимоги банку про повернення суми комісії у розмірі 1,5 тис. грн були неправомірними. На судовому засіданні не знайшло свого підтвердження твердження позивача, що працівники банку є особами, які винні у шахрайських діях щодо нього, у результаті яких з рахунку позивача зникли кошти. Дійсно, у провадженні слідчий органів перебуває кримінальне провадження за фактом шахрайських діях щодо позивача, у результаті яких з рахунку позивача зникли кошти. Однак відсутній вирок суду, або відповідна постанова слідчого, з яких убачається наявність винних дій працівників банку", — йдеться у рішенні суду.

Раніше повідомлялося, що "Ощадбанк" стягує комісію з клієнтів, які сплачують комунальні рахунки у терміналах самообслуговування. Остаточна сума залежить від низки факторів.

Також ми розповідали, що в "Ощадбанку" існує комісія, якщо знімати гроші з зарплатної картки. Мова про банкоматні операції.