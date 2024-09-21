Блокировка счетов в ПриватБанке — кому нужно обновить данные

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, кому из граждан и как именно необходимо актуализировать данные. С таким вопросом обращаются клиенты банка.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

Читайте также:

Угроза блокировки счетов в ПриватБанке

С вопросом к банку, происходит ли автоматическое обновление и актуализация паспортных данных пользователя при выпуске банковской карты, в частности, после подписания заявления о присоединении к Условиям и правилам предоставления банковских услуг, обратилась клиентка банка.

Она отметила, что год назад оформила банковскую карту. Во время этой процедуры сотрудник сделал фотографию клиентки, паспорта, справки ВПЛ, внес данные, где подписала вышеуказанное заявление. Женщина переживает, не заблокируют ли карту за необновление данных, если вышеуказанной информации было недостаточно. Также уточнила, имеет ли значение, на каком языке были представлены данные, ведь в Заявлении о присоединении к Условиям и правилам предоставления банковских услуг ее адрес регистрации был указан на русском языке.

"Достаточно ли этого для актуализации данных, и не нужно ли мне сейчас обращаться для актуализации, если ничего не изменилось и я не получала приглашение от банка? Как часто нужно проходить актуализацию данных? Переживаю из-за того, что многим сейчас без предупреждения блокируют карты", — написала она.

Обращение к банку. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка, кто должен актуализировать данные

В ПриватБанке объяснили, что согласно законодательству Украины банки не могут обслуживать клиентов, если в базе заполнены не все их данные.

После актуализации данных сотрудник может осуществить выпуск карточки и предоставить для подписи Заявление о присоединении к Условиям и Правилам предоставления банковских услуг. Согласно Постановлению НБУ №65 от 19.05.2020 "Об утверждении Положения "Об осуществлении банками финансового мониторинга" банк обязан привести в соответствие требованиям законодательства Украины идентификацию имеющихся клиентов.

Банк может запросить актуализацию информации один раз в год или один раз в два-три года, о чем клиент получит уведомление. ПриватБанк сделал соответствующую процедуру максимально легкой и доступной, сейчас обновить свои данные можно в приложении "Приват24".

Временное ограничение счетов возможно в случае отказа от актуализации в срок.

"При идентификации и внесении данных клиента сотрудник вписывает информацию в соответствующие поля программного комплекса при необходимости на украинском, русском, латинском языке согласно документу. Если вы хотите обновить данные, вы можете обратиться в любое отделение банка или к нашим специалистам в чате Помощь онлайн (для добавления формы актуализации в Приват24)", — отметили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном "ПриватБанке" расширили географию доставки платежных карт для клиентов за рубежом. Теперь еще в ряде стран можно бесплатно получить карту через Укрпочту.

Также мы писали, что клиенты государственного "ПриватБанка" продолжают терять деньги в банкоматах. Украинец, которому придется ждать возврата средств по меньшей мере два месяца, жалуется, что устройства финучреждения стали настоящей рулеткой.