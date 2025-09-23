Виплата пенсій в Україні — кому загрожує блокування рахунків та як діяти

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсіонерам може загрожувати втрата виплат у зв'язку з блокуванням банківських рахунків. Незважаючи на законодавчі гарантії недоторканності соціальних виплат, українці продовжують стикатися з арештами через заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Про це розповів юрист і активіст громадської організації "Соціальний рух" Віталій Дудін, пише Соцпортал.

Блокування карт, куди надходить пенсія

Юрист зазначив, що законодавство прямо забороняє арештовувати кошти соціальних виплат та пенсій. Проте, якщо на карту надійшли кошти з інших джерел, навіть на символічну суму в 1 грн, виконавча служба може ініціювати блокування грошей.

"Якщо на такий рахунок потрапляє хоча б 1 гривня не з пенсії чи соціальної допомоги, він автоматично втрачає спеціальний статус. Тоді виконавча служба має право заблокувати всі гроші", — зауважив фахівець.

За словами юриста, в Україні зняття блокування рахунків переважно відбувається в судовому порядку.

Попри воєнний стан, продовжуються арешти пенсійних карт. Таке явище набуває масовості.

При цьому самі виконавці отримують фінансові вигоди від відповідних дій.

"Виконавці заробляють на цьому додатково, отримуючи 10% від стягнутої суми", — пояснив експерт.

Як громадянам отримати доступ до заблокованих коштів

Держава гарантує захист прав громадян, яким блокували кошти. За інформацією Міністерства юстиції, хоч за правилами, заборонений арешт коштів з рахунку цільового призначення для соцвиплат, пенсій, зарплат чи стипендій, однак вони можуть не діяти. У відомстві пояснили, що проблемою є те, що банки відкривають для соцвиплат стандартні поточні рахунки і лише умовно їх називають соціальними чи пенсійними. У зв'язку з цим система їх блокує.

Якщо вже рахунок заблокували, закон дає право громадянам-боржникам використовувати певну суму грошей. Йдеться розмір у дві мінімальні зарплати. У 2025 році доступна сума у 16 тис. грн/місяць.

Для отримання доступу до коштів громадяни мають звернутися до виконавця та написати спеціальну заяву з проханням визначити поточний рахунок на видаткові операції. Важливо надати номер рахунку та вказати банківську фінустанову.

За правилами, виконавець зобов'язаний упродовж двох робочих днів ухвалити відповідну постанову та передати таку інформацію до банку.

Передбачаються наступні випадки для зняття арешту:

погашено всю заборговану суму;

виконавчий документ не підлягає виконанню;

добігла кінця дія виконавчого провадження;

повернуто до суду виконавчий документ;

ухвалено рішення, що скасовує заходи забезпечення позову.

