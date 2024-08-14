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Блокировка подозрительных операций в ПриватБанке — клиентов отправляют в суд

14 августа 2024 07:10
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк советует клиентам с заблокированными счетами идти в суд — причины
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" рекомендует клиентам с заблокированными счетами идти в суд. Украинка предоставила подтверждение перечисленной суммы, однако банк причислил ее к мошенническим операциям.

Это следует из сообщения, размещенного на портале "Минфин".

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Как отмечается в одной из жалоб, женщина просит разрешить сложившуюся ситуацию между ней и ПриватБанком. Речь идет об отказе в обслуживании и удержании средств на счете.

Она сообщила, что на перевод, который был зачислен на карточку, была направлена жалоба и требование вернуть сумму обратно. После получения этой информации она отказалась это сделать, поскольку речь шла о доказательствах правомерности начисления соответствующих средств. Однако после этого банк отказал клиентке в обслуживании и начал удерживать обжалованную сумму.

"Все доказательства, что эти средства были получены верно на мою карточку были и я их предоставила. После отказа мной в возвращении обжалованной суммы, мне сообщили в банке в отказе в обслуживании и удерживают сумму, которая была обжалована, а также другие средства, которые не имеют никакого отношения к обжалованной сумме...
Мною был подтвержден этот платеж и направлен в соответствии с банком, но работнику банка не подошел такой вариант, после чего мне сообщили, что обслуживание прекращено", — говорится в сообщении.

Женщина несколько раз обращалась в банк для выяснения, почему ее не обслуживают, там объяснили, что ей отказано в обслуживании.

Она готова вернуть обжалованную сумму платежа. Однако просит сообщить, на каких основаниях банк удерживает все средства на счете, даже те, которые не были обжалованы. То есть речь идет об остальной сумме.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Ответ представителей ПриватБанка

В банке ответили на обращение, отметив, что при анализе операции были выявлены денежные поступления на карточку, которые плательщик не подтвердил, поэтому банк ограничил сотрудничество. В случае желания клиента пересмотреть данное решение — это можно сделать в судебном порядке.

"Со стороны банка была проведена работа и предложены варианты урегулирования вопроса. К сожалению, в настоящее время между Вами и банком ограничено сотрудничество в связи с движением средств на карте, носивших мошеннический характер. Пересмотреть данное решение возможно по решению суда", — добавили в финучреждения.

 

ПриватБанк жалобы
Ответ ПриватБанка. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.

Также мы писали, что ПриватБанк упростил интернет-предпринимателям продажу товаров. Банк запустил обновленный функционал "Оплаты по частям".

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