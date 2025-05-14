Арест пенсий в Ощадбанке — какая разрешена сумма к снятию в 2025 году

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" рассказали, что имеют трудности с доступом к разрешенной законодательством сумме арестованной пенсионной карты. В банке объяснили, когда и сколько разрешено снимать средств в 2025 году.

Об этом говорится на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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Проблема с доступом к средствам арестованных счетов

Как отмечается в одном из сообщений, клиентке заблокировали пенсионную карту из-за ареста счетов. Постановлением исполнителя карту определили как расходную. Согласно заявлению, женщине предоставили право снимать с нее деньги в рамках ежемесячной определенной суммы. Однако ей до сих пор не предоставили возможности сделать это.

"Почему сотрудники вашего банка за целый день, а именно с 8:30, до сих пор не разблокировали мне карту для того, чтобы я имела возможность снять свою пенсию? Сегодня за целый день никто даже не взял его работу, хотя в отделении говорят, что в течение часа должны были разблокировать. Вопрос, когда банк рассмотрит мое заявление, чтобы я могла получить свои средства?", — говорится в сообщении.

Срок разблокировки соцсчетов и разрешенная сумма к снятию

В Ощадбанке объяснили, что в рамках действующего законодательства все постановления обрабатываются финучреждением, соблюдая очередь их поступления.

"Все постановления обрабатываются банком в порядке очереди их поступления. Постановления на определение текущего счета обрабатываются автоматически и происходит это, как правило, в течение одного рабочего дня. Как только постановление будет обработано вы получите об этом соответствующее смс и сможете снять средства в кассе банка", — сообщили в финучреждении.

Блокировка счетов пенсионеров происходит, ведь такие карты не имеют специального статуса. В связи с этим необходимо отдельное поступление от исполнительной службы постановления на разблокирование только части средств, разрешенной к использованию в течение месяца.

Законодательство позволяет к снятию сумму в размере, не превышающем две минимальные заработные платы. В 2025 году размер "минималки" составляет 8 тыс. грн, то есть клиент будет иметь право использовать 16 тыс. грн с арестованного счета.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Напомним, в Ощадбанке часть клиентов получила новые возможности. Некоторым стала доступной современная функция Tap to add card, что позволит легко присоединить карту к цифровому кошельку.

Также мы писали, что в Ощадбанке на днях возникли перебои в мобильном приложении в сервисе просмотра истории платежей. В банке сообщили, что специалисты работают над устранением проблемы.