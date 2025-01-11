Ощад 24/7 заблокирован - какие причины и как восстановить доступ

Телефон в руках. Фото: Pixabay

Государственное финучреждение "Ощадбанк" продолжает закрывать доступ к учетным записям в мобильном приложении "Ощад 24/7" некоторым клиентам. О подобном случае сообщила гражданка, находящаяся за границей.

Об этом свидетельствует информация на портале "Минфин" в разделе отзывов к банкам.

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Блокировка приложения Ощадбанка

Как отметила одна из клиенток Ощадбанка, у нее возникли проблемы с доступом к приложению после осуществления перевода средств в размере большем, чем обычно. Причина закрытия доступа к учетной записи в приложении остается неизвестной.

"Возможно, кто-то еще был в похожей ситуации? Я сделала перевод средств, сумма немного больше, чем обычно. После этого мне заблокировали мое приложение 24/7. Для разблокировки надо обратиться в филиал. Я нахожусь за границей, и не имею ни желания, ни возможности ехать в Украину, потому что у банка появилось подозрение, что мои данные скомпрометированы. Возможно ли это сделать другим путем?", — говорится в сообщении на портале.

Почему клиенты могут терять доступ к приложению

Ранее в финучреждении публиковали пояснение, почему предусмотрена блокировка карты и закрытие доступа к учетным записям в приложении. Это может произойти по ряду причин. В частности, в рамках закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 06.12.2019г. №361-ІХ, а также в соответствии с "Положением об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденного Национальным банком № 65 от 19.05.2020 года.

Банк регулярно с учетом риск-ориентированного подхода осуществляет анализ финансовых операций клиентов на соответствие сути, масштаба и содержания деятельности, о наличии индикаторов подозрительности финопераций. Уточнения требуют транзакции на сумму от 30 тыс. грн, наличные платежи — в размере от 5 тыс. грн.

Также банк может блокировать счет из-за наличия долга за коммунальные услуги, неуплаченные штрафы, алименты, налоги на основании решения суда.

Кроме того, автоматическое закрытие доступа к учетной записи в приложении "Мобильный Ощад" может произойти, если одна учетная запись используется на нескольких гаджетах. Из-за этого у банка могут возникнуть подозрения относительно таких клиентов и система может потребовать повторной регистрации.

Уточнить информацию можно, позвонив через сайт банка с помощью веб-звонка или через вайбер, или непосредственно в отделении. Для этого нужен финансовый номер телефона, который привязан к банковскому счету.

В Ощадбанке объяснили, что для разблокировки платежных карт предусмотрены только два варианта:

через контакт-центр (0-800-210-800);

через отделение банка.

По видеосвязи разблокировка возможна исключительно для клиентов из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), если доступ закрыт в связи с необходимостью повторной идентификации личности.

Напомним, в Ощадбанке клиенты рассказывают о ситуациях с блокировкой счетов в связи с финмониторингом. В некоторых случаях отмена ограничений может быть более длительной.

Ранее мы писали, когда в Ощадбанке применяют меры надлежащей проверки клиентов на кассе банка. Такие меры возможны в случае превышения суммы более 5 тыс. грн при расчете.