Блокировка карт — кого из клиентов Ощадбанка лишили доступа к деньгам

Банковские карты в руках. Фото: Ощадбанк

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, можно ли дистанционно снять блокировку банковских карт. Таким вопросом обеспокоены некоторые клиенты финучреждения, которые потеряли доступ к картам, находясь за границей.

Об этом сообщили представители Ощадбанка в Facebook.

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Проблема блокировки карт клиентов

Как рассказал один из клиентов, он находится за границей и потерял доступ к средствам на карте. На горячей линии финучреждения посоветовали с проблемой блокировки карты обратиться в любой офис банка.

Мужчина удивлен, что банк не предоставляет возможности в онлайн-режиме разблокировки во время войны, когда многие люди выехали за границу и не могут прийти в банк лично. По его словам, в таких ситуациях клиенты брошены на произвол судьбы, ведь остаются без средств к существованию.

Что говорят в Ощадбанке

Представитель банка предложил для предметной проверки карты и возможности ее разблокировки обратиться со своего финансового номера телефона в финучреждение по следующему контакту: 0-800-210-800.

Он сообщил, что для разблокировки карт в Ощадбанке предусмотрены только два варианта. Карту могут разблокировать, в зависимости от причины блокировки, такими способами:

позвонив в контакт-центр;

обратившись в отделение банка.

Сотрудник банка отметил, что в случае просьбы оператора обратиться в отделение банка для разблокировки, то это означает, что других вариантов восстановления доступа к средствам нет.

Ранее в финучреждении предупреждали, что в конце июня блокировке будут подлежать некоторые карты, поэтому придется лично обратиться в отделение для получения новой. В банке не продлят действие карт, срок действия которых истек до 2 февраля 2022 года. Также аннулированию будут подлежать карты:

на счетах которых нет ни одной копейки;

не осуществлялись финансовые операции в течение полугода;

в течение января - февраля этого года была осуществлена хотя бы одна финансовая операция в кассе банка, банкомате, терминале, торговой сети.

Ранее мы писали, какие установлены лимиты на денежные переводы в госфинучреждении "Ощадбанк". В частности, в ночное время суток невозможно осуществить операцию, превышающую 10 тыс. грн.

Также сообщалось, что в банковских кассах Ощадбанка требуют дополнительные документы в случае превышения разрешенной суммы для операций. Так действуют в рамках правил идентификации и верификации клиентов.