Расторжение сотрудничества с ПриватБанком — клиент рассказал о необычной причине

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" рассказал, что с ним без объяснений разорвали сотрудничество. Это произошло после того, как мужчина попросил не звонить и не присылать сообщения с различными финансовыми предложениями.

Такое сообщение появилось на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы.

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Подробнее о блокировке счетов в ПриватБанке

Как отметил гражданин в одном из сообщений, в этом финучреждении было открыто много разных карт, где лежали деньги в национальной и иностранной валюте. Однажды банк без предупреждений прекратил обслуживание, заблокировав все счета.

"Все счета заблокированы. Снять, перевести деньги я не могу... Куча карт, интернет, для выплат, валютные, на всех были деньги. Без объяснений, без причин, без уведомлений приходит сообщение", — написал клиент.

Он уточнил, что это произошло после того, как призвал представителя ПриватБанка "не спамить" его звонками и сообщениями. Речь идет об обращении его персонального менеджера, которая звонила с предложением выгодно вложить деньги.

Что сообщили в ПриватБанке

Гражданин получил от ПриватБанка сообщение, что получение банковских услуг и обслуживание счетов в дальнейшем будет невозможным.

В финучреждении объяснили, что действуют законно и имеют право на определенных основаниях прекращать дальнейшее сотрудничество. Относительно конкретизации причин такого решения, то заявили, что в соответствии с законодательством, могут не уточнять детали.

"Действующим законодательством Украины не предусмотрена обязанность Банка предоставлять более детальные объяснения по этому поводу. Отмечаем, что данное решение является окончательным, пересмотру и изменениям не подлежит", — процитировал сообщение клиент.

Как известно, в таких случаях ПриватБанк не присваивает средства, а оставляет право клиентам перечислить деньги с заблокированных карт на счета в другие банки.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк иногда может отказывать в выдаче клиентам новых платежных карт. В этом не видят проблемы, ведь украинцам пролонгировали срок действия карт.

Также напомним, что ПриватБанк может вводить ограничения на финансовые операции для владельцев депозитов со значительными суммами. Это позволяют правила финучреждения.