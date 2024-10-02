Ощадбанк рассказал пенсионерам, как избежать блокировки денег

Блокировка денег на картах Ощадбанка — кого из пенсионеров может коснуться
В государственном Ощадбанке предупредили украинских пенсионеров, кому необходимо пройти идентификацию в финучреждении. Если этого не сделать, с вопросами о прекращении начисления пенсионных выплат на карточные счета необходимо будет обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Кому из пенсионеров нужно обновить данные в Ощадбанке
Как отметил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, в настоящее время возникло много вопросов к контакт-центру относительно процедуры идентификации пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Он отметил, что ситуация ожидаемая, ведь согласно постановлению Кабинета министров, начиная с 25 сентября 2024 года и в течение следующих шести месяцев, такие пенсионеры должны пройти идентификацию.
Если физического подтверждения данных не сделать, то автоматического блокирования расходных операций в Ощаде не будет, однако эту информацию передадут в ПФУ, а также в государственные органы по счетам, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода.
"Вопрос прекращения или продления начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц входят в компетенцию Пенсионного фонда", — сообщил он.
Механизм прохождения идентификации
Глава правления рекомендовал пенсионерам-ВПЛ не откладывать это требование. Отметив важность:
- своевременного прохождения идентификации;
- хотя бы раз в пол года проведения операции с использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включая снятие наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.
Идентификацию пройти можно в несколько способов:
- в отделении Ощада или территориальных органах ПФУ;
- с помощью видеоконференцсвязи с Пенсионным фондом;
- через личный е-кабинет на портале ПФУ;
- в зарубежном дипломатическом учреждении.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на непоступление компенсаций за коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В финучреждении утверждают, что виновата организация, назначающая выплату.
Также писали, что Ощадбанк без просьбы открывает договор на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно открытие таких сделок.
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