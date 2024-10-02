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Блокировка денег на картах Ощадбанка — кого из пенсионеров может коснуться

2 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк рассказал пенсионерам, как избежать блокировки денег
Карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном Ощадбанке предупредили украинских пенсионеров, кому необходимо пройти идентификацию в финучреждении. Если этого не сделать, с вопросами о прекращении начисления пенсионных выплат на карточные счета необходимо будет обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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Как отметил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, в настоящее время возникло много вопросов к контакт-центру относительно процедуры идентификации пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Он отметил, что ситуация ожидаемая, ведь согласно постановлению Кабинета министров, начиная с 25 сентября 2024 года и в течение следующих шести месяцев, такие пенсионеры должны пройти идентификацию.

Если физического подтверждения данных не сделать, то автоматического блокирования расходных операций в Ощаде не будет, однако эту информацию передадут в ПФУ, а также в государственные органы по счетам, по которым не осуществлялись операции с использованием основной пенсионной карты за последние полгода.

"Вопрос прекращения или продления начисления пенсионных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц входят в компетенцию Пенсионного фонда", — сообщил он.

Механизм прохождения идентификации

Глава правления рекомендовал пенсионерам-ВПЛ не откладывать это требование. Отметив важность:

  • своевременного прохождения идентификации;
  • хотя бы раз в пол года проведения операции с использованием основной платежной карты к пенсионному счету, включая снятие наличных и расчеты в торгово-сервисной сети.

Идентификацию пройти можно в несколько способов:

  • в отделении Ощада или территориальных органах ПФУ;
  • с помощью видеоконференцсвязи с Пенсионным фондом;
  • через личный е-кабинет на портале ПФУ;
  • в зарубежном дипломатическом учреждении.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на непоступление компенсаций за коммунальные услуги для льготных категорий граждан. В финучреждении утверждают, что виновата организация, назначающая выплату.

Также писали, что Ощадбанк без просьбы открывает договор на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно открытие таких сделок.

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