Ощадбанк вимагає підтвердити офіційні доходи: список документів

Жінка біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" працездатного віку під час здійснення низки операцій можуть потрапити під дію фінансового моніторингу, що передбачає блокування рахунків та вимагає надання підтвердження джерел доходів. Відомо, які саме ситуації можуть до цього призвести та які необхідні документи для зняття відповідних обмежень.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

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Які документи вимагають від працюючих клієнтів Ощадбанку

В Україні суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані проводити перевірки для встановлення легальності походження доходів. Це передбачено нормами закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Під час моніторингу Ощадбанк застосовує тимчасове блокування рахунків, а в разі надання підтвердження законності джерел коштів — знімає всі обмеження.

Працюючим громадянам потрібно надати такі документи:

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Довідку з місця роботи про офіційні доходи, отримані за певний період. Довідку з Пенсійного фонду України (ПФУ) за формою ОК-5 або ОК-7; Інформацію з Держреєстру фізосіб-платників податків про розміри виплачених доходів та відрахування сум податків; Додаткові документи, які банк може попросити індивідувально за потреби.

Згідно з правилами надання документів, що підтверджують джерела походження коштів, банк враховує доходи за останні три роки, а до розрахунку бере виключно суму доходу за вирахуванням податків і витрат на життя (не більш ніж 30%). Однак відповідну відсоткову частку банк може переглянути індивідуально.

Які операції Ощадбанк може розцінити як ризикові

Відповідно до дії закону про фінмоніторинг, низка операцій може вважатися ризиковою, а тому рахунки підлягають блокуванню до з'ясування обставин та підтвердження доходів.

Банки не розкривають конкретні причини для того, щоб недобросовісні клієнти не змогли їх обійти. За інформацією експертів, йдеться про такі підозрілі ознаки:

Щоденне отримання грошових переказів;

Постійне зняття з рахунку готівкових коштів;

Перевищення заявленого розміру щомісячних надходжень;

Підозра щодо доступу до рахунку сторонніх осіб;

Негативна інформація щодо клієнта від інших банків;

Ненадання додаткових даних для фінперевірки;

Надання недостовірних відомостей про клієнта;

Неможливість індентифікувати отримувача, якому адресована операція.

На розблокування рахунку відводиться три-п’ять банківських днів під час первинного моніторингу. Після цього термін обмежень можуть продовжити для перевірки додаткових документів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, дію яких карток Ощадбанк не продовжив автоматично до кінця 2026 року. Пролонгування терміну не торкнулося карток, за якими останню операцію було проведено до січня 2025 року або їх не було взагалі. Також анулювали картки, залишок коштів на рахунку яких був менший або дорівнював нулю.

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк змінив договір комплексного обслуговування фізосіб. Нова редакція у вересні набула чинності. Договір визначає загальні умови користування послугами банку, зокрема порядок нарахування комісій, а тому зміни торнклися низки продуктів та операцій. Зокрема, він передбачає нові правила для карткових і поточних рахунків, депозитів, кредитних лімітів.