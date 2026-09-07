Ощадбанк заблокирует часть карт: кому ограничат доступ и как избежать закрытия счета

Карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Ощадбанк продлил до 31 декабря 2026 года срок действия платежных карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Для большинства таких карт продление происходит автоматически, однако есть два важных исключения. Речь идет о картах, которыми давно не пользовались, а также о картах, на счетах которых отсутствует положительный остаток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк.

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Какие карты не будут продлены автоматически

Ощадбанк сообщил, что автоматическое продление срока действия не распространяется на карты, по которым:

последняя операция была проведена до 1 января 2025 года или операций не было вообще;

остаток средств на счете меньше или равен нулю.

Какие карты продолжают действовать

Если карта соответствует условиям программы продления, клиенту не нужно отдельно обращаться в банк для продления срока ее действия. Ощадбанк отмечает, что продление происходит автоматически.

Речь идет о картах, срок действия которых истек с февраля 2022 года. Для них установлен новый срок действия — до 31 декабря 2026 года. Поэтому клиентам не нужно спешить с заменой карты только из-за того, что на ее пластике указана дата, которая уже прошла.

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Почему Ощадбанк продлил срок действия карт

В банке пояснили, что решение связано с военным положением и необходимостью сделать пользование банковскими услугами более удобным для клиентов. В то же время автоматическое продление имеет определенные ограничения. Оно не распространяется на карты, по которым в течение длительного времени не проводились операции, а также на счета с нулевым или отрицательным остатком.

Что делать, если карту заблокировали

Владельцам карт, которые больше не действуют и требуют замены, необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для перевыпуска. Заменить старую карту можно в отделении, где ее изначально выдали, или в регионе, где ее оформляли.

Перевыпуск может касаться карт различного назначения. В частности, речь идет о:

личных картах для личных нужд, расчетов и получения бонусов;

картах для получения социальных выплат, пенсий и других целевых поступлений;

премиальных картах с дополнительными услугами;

картах для выплаты заработной платы;

картах для молодежи;

кредитных картах.

Ранее Новини.LIVE писали, за какие операции Ощадбанк может взимать комиссию. Переводы, снятие наличных сверх лимита, бюджетные платежи и пополнение мобильного телефона могут быть платными. Размер комиссии зависит от вида операции, суммы и тарифа, а за SMS-уведомления по карте "Моя карта" придется платить 40 гривен в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк обновил правила обслуживания клиентов. Новая редакция договора действует с 2 сентября 2026 года и распространяется на карты, счета, кредиты, депозиты и переводы. В то же время для владельцев карты "Моя кредитка" продлили акционный льготный период до 92 дней — теперь им можно пользоваться до 31 августа 2027 года.