Ощадбанк може заблокувати доступ до рахунків — які перевіряють операції

У 2026 році клієнтам державного "Ощадбанку" загрожує втрата доступу до рахунків, в рамках дії закону про фінансовий моніторинг. Українці можуть уникнути обмежень, знаючи певні правила.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Кому з клієнтів Ощадбанку загрожує втрата доступу до рахунків

Виявлення підозрілих фінансових операцій відбувається на основі дії спеціальних алгоритмів, які не розголошуються. У разі виникнення підозр щодо клієнта — рахунки можуть заблокувати до з'ясування обставин або в разі їх підтвердження — розірвати договір про співпрацю.

В основному розірвання відносин відбувається через підозрілі платежі за банківським рахунком клієнта. Окрім того, банк може припинити обслуговування клієнта у таких випадках:

Якщо операції за нормами банку викликають сумніви у зв'язку з невідповідністю зазначених сум доходів; У разі ненадання документів, що дають змогу перевірити діяльність; Надання недостовірної інформації про клієнта; Відсутність можливості здійснення ідентифікації особи, в інтересах якої проходить операція.

Ощадбанк здійснює перевірку операцій як фізосіб, так і підприємців чи юросіб в Україні відповідно до частини 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Правила виведення заблокованих грошей з банку

У разі появи підозр фінустанова може одразу заблокувати рахунок та запитати додаткові дані щодо платежів. Якщо вони не підтвердять правомірність, то клієнт отримає повідомлення про відмову від співпраці.

Гроші можна буде вивести з рахунку в інший банк протягом 30 днів. Для цього клієнт має подати заяву. А також:

реквізити іншого рахунку в банку, відкритого на ім’я клієнта;

паспорт громадянина чи інший документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код.

