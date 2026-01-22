Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Блокування рахунку в Ощаді — які операції під загрозою

Блокування рахунку в Ощаді — які операції під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 06:01
Ощадбанк може заблокувати доступ до рахунків — які перевіряють операції
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році клієнтам державного "Ощадбанку" загрожує втрата доступу до рахунків, в рамках дії закону про фінансовий моніторинг. Українці можуть уникнути обмежень, знаючи певні правила.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію банківської установи.

Реклама
Читайте також:

Кому з клієнтів Ощадбанку загрожує втрата доступу до рахунків 

Виявлення підозрілих фінансових операцій відбувається на основі дії спеціальних алгоритмів, які не розголошуються. У разі виникнення підозр щодо клієнта — рахунки можуть заблокувати до з'ясування обставин або в разі їх підтвердження — розірвати договір про співпрацю.

В основному розірвання відносин відбувається через підозрілі платежі за банківським рахунком клієнта. Окрім того, банк може припинити обслуговування клієнта у таких випадках: 

  1. Якщо операції за нормами банку викликають сумніви у зв'язку з невідповідністю зазначених сум доходів;
  2. У разі ненадання документів, що дають змогу перевірити діяльність;
  3. Надання недостовірної інформації про клієнта;
  4. Відсутність можливості здійснення ідентифікації особи, в інтересах якої проходить операція. 

Ощадбанк здійснює перевірку операцій як фізосіб, так і підприємців чи юросіб в Україні відповідно до частини 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Правила виведення заблокованих грошей з банку

У разі появи підозр фінустанова може одразу заблокувати рахунок та запитати додаткові дані щодо платежів. Якщо вони не підтвердять правомірність, то клієнт отримає повідомлення про відмову від співпраці.

Гроші можна буде вивести з рахунку в інший банк протягом 30 днів. Для цього клієнт має подати заяву. А також:

  • реквізити іншого рахунку в банку, відкритого на ім’я клієнта;
  • паспорт громадянина чи інший документ, що засвідчує особу; 
  • ідентифікаційний код.

Раніше ми повідомляли, що в Ощадбанку стала доступна змога здійснювати перекази кредитних грошей без комісій. Спецумовами можуть скористатися власники картки "Моя кредитка". 
 
Ще писали, що в Ощадбанку пояснили, чому можуть бути збої в онлайн-послугах. Також повідомляли, як потрібно діяти в таких випадках. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації