ПриватБанк блокує доступ до Приват24 біженцям — що треба знати

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк", які перебувають за кордоном, стикаються з блокуванням доступу до мобільного застосунку "Приват24" з невідомих причин. Через це залишаються неоплаченим житлово-комунальні рахунки, за які нараховується пеня.

Про таку ситуацію повідомляється на порталі Minfin, де клієнти банку можуть залишати відгуки, передають Новини.LIVE.

Проблема блокування доступу до застосунку ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянка нині перебуває за кордоном і тривалий час не може зайти у "Приват24". Система ігнорує такі введені дані як ідентифікаційний код, дату народження, а чат-бот рекомендує скористатися банкоматом, що фізично неможливо.

Жінка зауважила, що через таку проблему не може контролювати платежі за житло, тому фінустанова нараховує відсотки та штрафи. Вона закликала переглянути правила банку та дозолити проведення дистанційної верифікації (через відеозв'язок або фото).

"Вимагаю негайно провести дистанційну верифікацію (через відеозв'язок або фото), як це дозволено постановами НБУ для клієнтів за кордоном, та надати доступ до моїх коштів. Також вимагаю анулювати всі відсотки, нараховані за період блокування доступу з вини банку", — йдеться у повідомленні.

Правила блокування у ПриватБанку

Чинні норми законодавства та нормативно-правові акти Національного банку України (НБУ), що покликані регулювати відносини на банківському ринку, дозволяють ПриватБанку вводити обмеження до рахунків клієнтів у разі появи підозрілих фінансових операцій.

Як зазначається на сайті банку, подібні заходи відбуваються в рамках внутрішніх процедур. Вони відповідають вимогам безпеки та дотримання правил затвердженого на законодавчому рівні фінансового моніторингу в країні.

Загалом всі банки, діяльність яких зосереджена в Україні, мусять вживати заходів для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, фінансування тероризму.

Через платежі, які система могла розцінити як ризикові, доступ до застосунку та карток блокуються автоматично. Причини не оприлюднюють для уникнення можливості обходу моніторингу з боку недобросовісних клієнтів. Норми законодавства дозволяють не уточнювати, що саме могло викликати такі дії з боку банку.

Зокрема, підозрілими можуть бути наступні дії клієнтів:

незвичні транзакції;

перекази великих сум грошей без чіткої мети;

операції між рахунками, не підтверджені документально;

у зв'язку з рішенням суду через появу заборгованості.

Дії клієнта після блокування в банку

Якщо рахунки були заблоковані, банк для з'ясування обставин може запитати додаткову інформацію щодо платежів та доходів, у разі підтвердження загроз — може повністю припинити співпрацю.

Гроші дозволяють вивести на рахунки в інші фінустанови протягом 30 днів. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів:

реквізити рахунку іншого банку, відкритого на ім’я клієнта;

паспорт/документ, що засвідчує особу;

ідентифікаційний код.

