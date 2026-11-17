Картка у руці. Фото: Новини.LIVE

Банківська картка може підвести в найпотрібніший момент. Гроші на рахунку є, але переказати їх або зняти готівку раптом не виходить. Іноді це відбувається через звичайну, на перший погляд, операцію. Банки уважно стежать за рухом коштів і можуть зупинити підозрілий платіж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення юридичної компанії YANKIV.

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Через які перекази можуть заблокувати картку

Щодня українці оплачують покупки, переказують гроші близьким, отримують зарплату та розраховуються за послуги. Зазвичай усе це відбувається автоматично, без додаткових перевірок. Але якщо банк помітить щось незвичне, операцію можуть зупинити в рамках фінансового моніторингу.

Банк порівнює платежі з тим, як людина зазвичай користується своїм рахунком. Те, що для одного клієнта є звичною сумою, в іншого може викликати додаткову перевірку. Юристи називають сім ситуацій, які здатні привернути увагу банку.

На картку раптово почали надходити великі суми

Наприклад, раніше людина отримувала близько 50 000 гривень на місяць, а тепер надходження зросли до 200 000 гривень. Для банку це може виглядати незвично. Тому він має право поцікавитися, звідки взялися гроші, та попросити підтверджуючі документи.

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Часті перекази різним людям

Якщо з картки постійно надсилають гроші багатьом отримувачам, банк ймовірно захоче з'ясувати причину. Особливо коли незрозуміло, за що саме людина платить. Це може бути повернення боргу, допомога родичам або оплата послуги. Але в разі перевірки банк може попросити пояснити такі перекази.

Великі надходження на новий рахунок

Щойно відкриті рахунки банки можуть перевіряти уважніше. За словами юристів, особливу увагу часто приділяють першим шести місяцям користування рахунком. Тому значне надходження одразу після відкриття картки може викликати додаткові запитання.

Гроші надходять від підозрілих відправників

Банк звертає увагу не лише на власника картки, а й на людей, які переказують йому кошти. Якщо рахунок відправника вже викликав підозри або був заблокований, операції з ним теж можуть перевіряти уважніше.

Перевищення порогових сум

Операції на суму від 400 000 гривень можуть підпадати під обов'язковий фінансовий моніторинг. Вони не блокуються автоматично, але не залишаються поза увагою банку. Також може виникнути підозра, якщо велику суму навмисно розділили на кілька дрібніших платежів.

Незрозуміле призначення платежу

Регулярні надходження з підписами "переказ" або "оплата послуг" без пояснень іноді викликають запитання. Особливо якщо гроші постійно надходять від різних людей і такі операції нагадують оплату товарів чи послуг. У такому випадку банк може попросити пояснити, за що саме надійшли кошти.

Операції з криптовалютою

Перекази, пов'язані з криптовалютою, також можуть привернути додаткову увагу. Навіть якщо людина проводить законну операцію, банк може перевірити активність по рахунку.

Що робити, якщо банк заблокував рахунок

Юристи радять зв'язатися з банком і дізнатися, які документи потрібно надати. Залежно від ситуації це можуть бути:

довідки про доходи;

договори;

банківські виписки;

декларації;

інші документи, які пояснюють походження грошей.

Також юристи радять зберігати листування з банком. Якщо установа ігнорує звернення, подавайте скаргу до Національного банку України.

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