Власникам карт Ощадбанку блокують доступ: що рекомендують у ПФУ

Відділення банку у Києві.

В Україні деякі власники банківських карт "Ощадбанку", куди надходять пенсії та соцвиплати, зіткнулися з блокуванням доступу до рахунків. Оскільки ситуація набула масовості, Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, у чому причина відповідних заходів та як необхідно діяти у такій ситуації.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали ПФУ.

Які картки Ощадбанку потрапили під блокування

У ПФУ зазначили, що блокування банківських карт пов’язане з внутрішніми правилами Ощадбанку, а не з нарахуванням виплат з боку відомства.

Там нагадали, що банк для більшості своїх клієнтів пролонгував термін дії карт до 30 червня цього року, проте деяким власникам карт закрили доступ до рахунків. Йдеться про тих, хто мав старі картки з терміном дії, який багато разів продовжували у період воєнного стану.

Блокування торкнулося власників таких банківських карт:

Термін дії яких добіг кінця у лютому 2022 — жовтні 2025 років, і за якими у вересні-жовтні минулого року було здійснено хоча б одну операцію (каса, банкомат, термінал в Україні); Термін дії яких закінчився у період з лютого 2022-го по жовтень 2025 року, проте не було фіноперацій за останні пів року, а на рахунку не було коштів.

У Пенсійному фонді запевнили, що сам факт блокування платіжних карт жодним чином не вплинув на регулярність нарахування законних виплат від держави. Всі гарантовані суми пенсій та соцвиплати надалі надходять на рахунки у встановлені терміни. Отримати до них доступ можна виключно після з’ясування у банку причин блокування карт та за необхідності — актуалізації даних.

Рекомендації від ПФУ щодо дій клієнтів Ощадбанку

Як пояснили у Пенсійному фонді, громадяни, чиї картки було заблоковано у 2026 році, мають дотриматися такого алгоритму дій:

звернутися до відділення банку або зателефонувати до контакт-центру з метою уточнення точної причини блокування;

самостійно перевірити статус платіжної карти у мобільному застосунку "Ощад 24/7";

за необхідності звернутися до відділення банку, якщо карта була заблокована в рамках фінансового моніторингу або через кінцевий термін дії (необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код).

У фонді зазначили, що банківська установа здійснює оновлення систем фінмоніторингу та перевірку актуальності даних всіх клієнтів.

Серед основних причин обмеження доступу до рахунків:

завершення терміну дії документів;

неточності у персональній інформації;

фінансові операції, які системою розцінено як ризикові.

