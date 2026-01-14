ПриватБанк нагадав про вимогу НБУ щодо персональних даних клієнтів — подробиці

Людина зі смартфоном біля банку. Фото: Новини.LIVE

Для продовження обслуговування рахунків клієнтів у державному "ПриватБанку" важлива актуалізація персональних даних. Якщо вчасно не оновити інформацію, фінустанова може автоматично заблокувати доступ до мобільного застосунку "Приват24" та рахунків.

Про те, з якою періодичністю та як саме необхідно проходити актуалізацію, йдеться на офіційному сайті банківської установи.

Вимога НБУ щодо персональних даних клієнтів ПриватБанку

Як зазначають у банку, вимога періодичного здійснення процедури актуалізації даних відбувається згідно з чинним законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Норми цього закону зобов'язують кожен банк на ринку України вживати заходи з перевірки та забезпечення актуальної інформації про клієнтів.

Щодо періодичності оновлення даних, то для кожного клієнта він визначається індивідуально на основі сукупних факторів, визначених постановою Національного банку №65, проте не рідше, ніж раз на п’ять років, і щонайбільше — раз у рік.

Всі клієнти, яким надійде повідомлення у мобільний застосунок чи особистий кабінет вебверсії "Приват24", мають оновити персональну інформацію навіть за відсутності змін. Якщо відповідну вимогу не виконати, будь-які операції за картками та рахунками стануть для клієнтів неможливими.

"Якщо ваші ідентифікаційні дані не змінилися, банк усе одно має отримати документальне підтвердження їхньої чинності й оновити вашу інформацію в анкеті-опитувальнику. Ви не зможете здійснювати жодних операцій за картками та рахунками до актуалізації даних", — пояснили у банку.

Як клієнтам оновити інформацію через "Приват24"

Уникнути загрози втрати доступу до операцій за картками та власних рахунків, можна одразу, пройшовши процедуру з оновлення даних у дистанційному режимі через "Приват24". Необхідно виконати такі кроки:

обрати опцію "Актуалізувати інформацію";

натиснути на підтвердження відсутності зв’язків з країнами-агресорами (РФ/Білорусь);

ввести ПІН-код картки;

пройти опитування в анкеті;

додати документ з "Дії";

зробити фото документа, якщо процедура відбувається не в "Дії";

додати місце реєстрації/фактичну адресу проживання;

внести інформацію щодо соціального статусу.

Далі у застосунок надійде повідомлення "Документи отримано на перевірку" та прохання закріпити процедуру підписом.

