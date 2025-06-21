Пенсии в Украине — кто имеет право на дополнительную выплату в более 800 грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине женщины, которые родили пятерых детей и воспитали их до шестилетнего возраста, при наличии определенного страхового стажа могут выйти на заслуженный отдых досрочно. Также такой категории лиц предусмотрена специальная доплата к пенсии.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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При каких условиях предусмотрена доплата для многодетных женщин

По данным ПФУ, право на надбавку прописано в законе №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Согласно ему, размер ежемесячной дополнительной выплаты составляет 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году показатель прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц не изменился и составляет 2361 грн. Размер ежемесячной надбавки равен 826 грн.

При этом речь идет о женщинах, которые как самостоятельно родили, так и усыновили пятерых детей.

Также украинки, которые родили пятерых детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут воспользоваться досрочным выходом на пенсию при следующих условиях:

достижения 50 летнего возраста;

наличия не менее 15 лет страхового стажа.

Кроме того, многодетные матери имеют право на дополнительные льготы, в частности, на жилищно-коммунальные услуги, образование.

Что необходимо для назначения пенсии и доплаты многодетным женщинам

Для того, чтобы оформить пенсию и надбавку, таким многодетным женщинам необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Также нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовая книжка, документы, где подтверждается приобретенный стаж;

свидетельства о рождении детей;

паспорта детей.

Если в назначении доплаты Пенсионный фонд откажет, то соответствующее решение можно обжаловать в судебном порядке.



Ранее мы писали, что отдельные требования к минимальному размеру пенсионного обеспечения предусмотрены для лиц с инвалидностью, которые являются пострадавшими ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, для первой группы инвалидности пенсия должна составлять не менее 17,5 тыс. грн.

Также сообщалось, что одиноким пенсионерам, которым нужна помощь в повседневном уходе, предусмотрена ежемесячная денежная надбавка. Ее размер равен 40% от прожиточного минимума.